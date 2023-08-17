مصدر من الأهلي لـ في الجول: كولر وافق على تجديد تعاقده حتى 2026

توصل الأهلي لاتفاق مع مدربه مارسيل كولر على تجديد التعاقد لثلاث سنوات مقبلة.

وكشف مصدر من الأهلي – تحفظ على ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس: "كولر مستمر مع الأهلي حتى عام 2026".

وواصل "الاتفاق مع كولر نص على التجديد لموسمين إضافيين بالإضافة للموسم المقبل".

وأردف "كولر وافق على العرض المقدم له بعد تفكير وخاصة بعد حصوله على فترة راحة بعد نهاية الموسم الماضي".

وتابع المصدر "هناك بنود في التعاقد بها الكثير من التفاصيل توضح شكل العلاقة بين الأهلي وكولر للسنوات المقبلة ولكننا لن نعلن عنها الآن".

وشدد المصدر في ختام تصريحاته "المهم أن كولر أصبح مدربا للأهلي لفترة طويلة ولديه مشروع سننفذه حتى نصل معه لأقصى مراحل النجاح".

وكان FilGoal.com كشف قبل شهر عن توصل الأهلي لاتفاق مع كولر لتجديد تعاقده.

وحقق كولر 5 ألقاب مع الأهلي منذ بداية توليه تدريب الفريق.

البداية كانت بلقب السوبر المصري عن موسم 2020-2021 الذي فاز به على حساب الزمالك.

ثم حقق كولر لقب كأس مصر للموسم قبل الماضي (2021-2022)، بالفوز على بيراميدز في النهائي، ثم كرر الفوز عليه في كأس السوبر عن الموسم ذاته ليحصد ثالث الألقاب.

وفي مايو الماضي توج السويسري مع الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الوداد المغربي في النهائي.

وأخيرا نال كولر لقبه الخامس بحسم الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

وقاد المدرب السويسري الأهلي في 60 مباراة فاز 44 مرة وتعادل في 11 لقاء وهُزم 5 مرات.