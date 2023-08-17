الاتحاد السكندري يعلن تأسيس فريق كرة قدم نسائية

أعلن الاتحاد السكندري اليوم الخميس نيته تأسيس فريق كرة قدم نسائية رسميا.

وجاء بيان الاتحاد السكندري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كالتالي:

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة ممد مصيلحي تكوين فريق أول لكرة قدم نسائية للاشتراك في الدوري الممتاز وذلك طبقا لقرار الاتحاد الإفريقي بضرورة تواجد فريق كرة قدم نسائية بجميع أندية الدوري.

ستقام الاختبارات يوم الجمعة 25 أغسطس 2023 في تمام الثانية ظهرا في ملعب النادي في سموحة.

وكان المصري أعلن في وقت سابق نيته تأسيس فريق للكرة النسائية.

فيما كشف FilGoal.com عن نية الأهلي تأسيس فريق للكرة النسائية أيضا.

الدوري المصري لكرة القدم للسيدات يتكون حاليا من 12 فريقا، هم وادي دجلة حامل اللقب، ومركز شباب الأميرية، والبنك الأهلي، وفيوتشر، وبيراميدز، وتوت عنخ أمون، والمعادي واليخت، ودلفي، والطيران، ومركز شباب المعمورة، وجمهورية شبين، والجونة.

ويعد وادي دجلة هو بطل آخر النسخ الأربع الأخيرة من البطولة، والأكثر تتويجا بالمسابقة تاريخيا برصيد 14 مرة.

المسابقة التي انطلقت موسم 1998/1999، شهدت من قبل تتويج نادي جولدي «المعادن» بطلا أربع مرات كذلك، بجانب تتويج نادي سموحة مرة، ونادي أفياشن مرة.

ولم تقم بطولة الدوري خلال الفترة من 2003 إلى 2007، قبل أن تستأنف مجددا عام 2008 وتتوقف مرة أخرى موسم 2010/2011 بسبب أحداث ثورة يناير، قبل أن تعود بعدها مجددا وبانتظام.