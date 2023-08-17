الأول.. فيوتشر يعلن تعاقده مع خالد رضا من إنبي

أعلن نادي فيوتشر عن تعاقده مع خالد رضا مدافع نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع رضا على عقود انتقاله إلى فيوتشر لمدة 3 مواسم قادمة.

وشهد توقيع العقود حضور وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر، وأيمن الشريعي رئيس نادي إنبي.

وبدأ خالد رضا مسيرته مع عالم كرة القدم في نادي النصر.

وانتقل المدافع إلى نادي وادي دجلة مطلع موسم 2018-2019، قبل أن ينتقل إلى إنبي في صيف عام 2021.

ويتولى قيادة فيوتشر المدير الفني البرتغالي الجديد ريكاردو فورمسينيو الذي ترك تدريب فريق "ذا سترونجست" البوليفي بعد شهرين فقط.

وترك البرتغالي البالغ من العمر 66 عاما فريق في صدارة الدوري البوليفي برصيد 43 نقطة من 21 مباراة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه.

وقادهم في 10 مباريات رسمية حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4.

ويعود فورموسينيو مجددا للكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق له تدريب الهلال السوداني وأولمبيك خربيكة المغربي والخليج السعودي.

وعمل البرتغالي مساعدا من قبل لـ جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد وتوتنام الإنجليزيان.

وينافس فيوتشر الموسم المقبل في الكونفدرالية الإفريقية بعدما احتل المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الموسم المنقضي.

ولن يكون ريكاردو فورموسينيو البرتغالي الوحيد في الدوري الموسم المقبل، إذ يتواجد برونو روماو في قيادة فاركو.

ويتولى فورموسينيو المهمة خلفا للمدرب السابق علي ماهر الذي انتقل لتولي قيادة المصري.

وغادر الثلاثي محمد رضا بوبو ومهند لاشين ومحمود مرعي صفوف فيوتشر إلى بيراميدز حتى الآن.