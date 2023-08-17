كرة يد - الصفا السعودي يعلن مشاركة هنداوي مع الزمالك في البطولة العربية

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 21:56

كتب : محمد سمير

كرة يد - كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر

أعلن نادي الصفا السعودي موافقته على مشاركة حارس مرماه كريم هنداوي مع الزمالك فريقه السابق فيما تبقى من مباريات لبطولة كأس العرب لكرة اليد، ضمن بنود اتفاق اللاعب مع النادي وقت التعاقد.

وكان نادي الصفا السعودي قد أعلن ضم كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد حتى 2025.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق تم بالتراضي، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي لنادي الزمالك.

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وكان هنداوي قد قال في تصريحات سابقة لإذاعة أون سبورت: "الزمالك صاحب فضل علينا، وانتقلت إلى الصفا السعودي بالاتفاق والتراضي مع مسئولي النادي".

وأضاف "سأشارك مع الزمالك في البطولة العربية لكرة اليد بدون مقابل وهذا واجبي تجاه النادي".

وأنهى الصفا الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز السادس برصيد 25 نقطة.

ويتأهل أول 4 أندية إلى بطولة كأس النخبة، بينما يهبط آخر فريقين (الـ 11 والـ 12) إلى دوري الدرجة الأولى.

ويمثل فريقا الزمالك والبنك الأهلي، مصر في البطولة العربية للأندية.

ويقع البنك الأهلي في المجموعة الأولى رفقة أندية مضر السعودي والكويت الكويتي والجزيرة الإماراتي والحشد العراقي.

بينما الزمالك في المجموعة الثانية رفقة فرق الهدى السعودي، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

وتغلب الزمالك على وفاق عين توتة الجزائري في المباراة الأولى، وخسر أمام العربي الكويتي بنتيجة 33-32.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية سوبر جلوب في الدمام السعودية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر.

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