دوري المحترفين - بترول أسيوط يضم ناشئ الزمالك
الخميس، 17 أغسطس 2023 - 21:47
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي بترول أسيوط عن تعاقده مع الجناح سعد جمال قادما من فريق الفيوم بعد دفع المقابل المادي الذي لم يكشف عنه.
سعد جمال
النادي : بترول أسيوط
ووقع جمال عقد انتقاله إلى صفوف بترول أسيوط لمدة 3 سنوات.
وكان سعد جمال من ناشئي الزمالك، حيث تم تصعيده في موسم 2013-2014 تحت قيادة أحمد حسام ميدو.
ويستعد بترول أسيوط لخوض منافسات القسم الثاني (أ) المعروف باسم دوري المحترفين.
ويتولى أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق قيادة بترول أسيوط.
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