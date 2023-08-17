دوري المحترفين - بترول أسيوط يضم ناشئ الزمالك

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 21:47

كتب : رضا السنباطي

سعد جمال

أعلن نادي بترول أسيوط عن تعاقده مع الجناح سعد جمال قادما من فريق الفيوم بعد دفع المقابل المادي الذي لم يكشف عنه.

سعد جمال

النادي : بترول أسيوط

بترول أسيوط

ووقع جمال عقد انتقاله إلى صفوف بترول أسيوط لمدة 3 سنوات.

وكان سعد جمال من ناشئي الزمالك، حيث تم تصعيده في موسم 2013-2014 تحت قيادة أحمد حسام ميدو.

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ويستعد بترول أسيوط لخوض منافسات القسم الثاني (أ) المعروف باسم دوري المحترفين.

ويتولى أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق قيادة بترول أسيوط.

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