دوري المحترفين - بترول أسيوط يضم ناشئ الزمالك

أعلن نادي بترول أسيوط عن تعاقده مع الجناح سعد جمال قادما من فريق الفيوم بعد دفع المقابل المادي الذي لم يكشف عنه.

سعد جمال النادي : بترول أسيوط بترول أسيوط

ووقع جمال عقد انتقاله إلى صفوف بترول أسيوط لمدة 3 سنوات.

وكان سعد جمال من ناشئي الزمالك، حيث تم تصعيده في موسم 2013-2014 تحت قيادة أحمد حسام ميدو.

ويستعد بترول أسيوط لخوض منافسات القسم الثاني (أ) المعروف باسم دوري المحترفين.

ويتولى أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق قيادة بترول أسيوط.