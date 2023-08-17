موسيماني: في الأهلي لا يُعترف بك إن لم تفز بالدوري وإفريقيا.. أريد إنهاء 13 سنة عجاف للوحدة

يرغب بيتسو موسيماني المدير الفني للوحدة الإماراتي في إنهاء 13 عاما من العجاف لناديه في ظل عدم تتويجه بلقب الدوري منذ سنة 2010.

وتحدث موسيماني لقناة "أبو ظبي" الرياضية قائلا: "يجب عليك أن تعرف أن المدربين لا يلعبون فعلى سبيل المثال جوارديولا لا يلعب وهالاند هو من يسجل الأهداف، وحتى كلوب لا يسجل بل محمد صلاح يقوم بالأمر، ولا يوجد أي مدرب لا يقدم لنك النصيحة بل يجب عليك القتال في الملعب".

وأردف "إذا سألت مدرب الجزيرة من سيفوز باللقب سيقول الجزيرة والأمر ذاته ينطبق على مدرب شباب الأهلي وإن سألتني متى ستحققون اللقب لأننا نكون قريبين منه ولا نظفر به وهذه أمثلة كثيرة من الأندية التي تسعى خلف اللقب".

وشدد "الجميع يريد الفوز باللقب وليس فقط نحن وهذا ما أقوله دائما للاعبين".

وأكمل موسيماني حديثه "سألت اللاعبين لماذا لم تحققوا اللقب في آخر 13 عاما وجميعهم أعطوني أسبابا مختلفة وأقول لهم يجب أن تتغير تلك الأمور لتحقيق اللقب وألا نواجه ذات الصعوبات التي واجهها النادي خلال آخر 13 سنة".

وتابع "لذا يجب علينا أن نغير العقلية ونحن بالنسبة لنا كمدربين نعطي دافعا معنويا للاعبين ولكن الأمر يعود لهم على أرضية الملعب إن أرادوا تحقيق اللقب أم لا، فهم لاعبون محترفون وهذا مصدر رزقهم لدعم عائلاتهم وأطفالهم من هذا العمل".

"الدوري هنا صعب ولا يمكن توقع البطل" لقاء مع موسيماني مدرب الوحدة وحديث حول الاستعداد للموسم الجديد#ضربة_البداية pic.twitter.com/oQDj2uc4nI — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 17, 2023

وواصل "وأعتقد أن اللاعبين عليهم تقديم شيئا ما للنادي لأن 13 عاما مع فريق جيد كهذا ولم تحقق اللعب فهذا وقت طويل للغاية".

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي "أنا أقدم لهم كل ما لدي من دعم ولكنني في بعض الأحيان أرى أن اللاعبين لا يتحملون هذا الضغط ولكنني أتفهم هذا الأمر".

وأوضح "لقد أتيت من بيئة اعتدت فيها على تحقيق الألقاب حيث حققت لقبا على الأقل في كل عام من آخر 7 أعوام وقلت لهم لقد أتيت إلى هنا لأكمل مشواري وأحقق الألقاب".

وأردف "لقد دربت أندية كبيرة مثل الأهلي في مصر وهناك الضغط كبير للغاية حيث يتوجب عليك تحقيق لقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا وأنت كمدرب إن لم تحقق هذا فلا يعترفون بك كمدرب، هذه هي البيئة التي أتيت منها حيث وصلت لنهائي دوري الأبطال 3 مرات على التوالي وشاركت في كأس العالم للأندية 3 مرات".

وأتم موسيماني تصريحاته "الضغط ليس عائقا وأنا أعيش معه ولكنني لا أعرف إن كان لاعبو الوحدة سيتحملون هذا الضغط في هذا الموسم، سأفعل كل ما لدي وأضغط على اللاعبين كثيرا وفي نهاية الأمر لست أنا من يسجل الأهداف بل أوجه الفريق فقط".