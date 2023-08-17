الأكثر حصدا لجائزة رجل المباراة.. زد يضم زيكو
الخميس، 17 أغسطس 2023 - 21:23
كتب : FilGoal
أعلن نادي زد ضم مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" قادما من صفوف حرس الحدود.
مصطفى زيكو
النادي : نادي زد
وكتب زد عبر صفحته "الأكثر حصدا لجائزة رجل المباراة في الدوري الموسم الماضي، رحبوا معنا بلاعبنا الجديد مصطفى زيكو".
ويعد زيكو أكثر لاعب حصدا لجائزة رجل المباراة في الدوري المصري الموسم الماضي برصيد 7 جوائز.
وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن زيكو وقَع لزد بعقد يمتد لمدة 5 مواسم.
وخاض زيكو الموسم الماضي أول مواسمه في الدوري المصري وشارك في 32 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 3.
وإجمالا خاض الجناح الأيسر البالغ 26 عاما 34 مباراة الموسم الماضي بين الدوري وكأس مصر.
وأصبح زيكو اللاعب رقم 13 الذي تتعاقد معه كتيبة مجدي عبد العاطي.
وأعلن نادي زد عن 13 صفقة رسمية حتى الآن كالآتي:
محمد إسماعيل وجرجس مجدي من إنبي
الجامبي محمد سوانيه
التنزاني محسني ماليما
معط ماجاسا لاعب الجمارك الموريتاني
عبد الله مجدي من بيراميدز على سبيل الإعارة
إسلام عبد الله مدافع حرس الحدود.
بيتر موتوموسي لاعب فيتا كلوب.
محمد أشرف إعارة من الأهلي
مصطفى فوزي لاعب الأهلي السابق
حمدي ياسر من الأهلي
أحمد سيد عبد النبي من الأهلي
احمد عاطف قطة من بيراميدز
مصطفى عبد الرؤوف زيكو من حرس الحدود