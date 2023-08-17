لافيينا يتعاقد مع عمر بكري بطل دوري لاتفيا

أتم لافيينا تعاقده اليوم الخميس رسميا مع المصري عمر بكري المحترف السابق في نادي فالميرا في لاتفيا.

لاعب خط الوسط البالغ من العمر 22 عاما بدأ مسيرته في دكرنس وانتقل إلى الأهلي ثم انتقل إلى فالميرا.

وتوج عمر بكري مع فالميرا بلقب دوري لاتفيا للمرة الأولى في تاريخ النادي الموسم الماضي.

وتعاقد النادي مع يوسف الفهيد من الواسطى ومحمود متولي ساسي من الألومنيوم و أحمد خالد وعمر عسلية من الشمس وعمر المختار من الأوليمبي ومحمد اشرف بن شرقي من بني مزار.

كما ضم عبد الرحمن أسامة من مالية كفر الزيات و أحمد سعد من ديروط وإبراهيم محمد (مواليد 2001) وأحمد صبري أيضا من ناشئين الزمالك وعلي خالد مواليد 2002 من ناشئي الزمالك وأتيكور أوين بعدما حول إعارته من زد إلى انتقال نهائي.

وينافس لافيينا في دوري المحترفين الجديد لموسم 2023-2024.

ويقود أحمد عيد عبد الملك الفريق فنيا بداية من الموسم المقبل.