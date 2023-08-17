عودة مجددا.. لاتسيو يضم لوكا بيليجريني من يوفنتوس

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 20:33

كتب : FilGoal

لوكا بيليجريني - لاتسيو

أعلن نادي لاتسيو ضم لوكا بيليجريني من يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع أحقية الشراء.

الظهير البالغ 24 عاما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لنسور العاصمة وخاض 8 مباريات فقط.

وبدأ لوكا مسيرته مع روما متدرجا في صفوف الشباب وأعير لكالياري وانضم إلى يوفنتوس في صيف 2019.

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وأعير لكالياري مجددا ثم جنوى وفرانكفورت الألماني قبل أن يعود للعاصمة مجددا من بوابة الغريم التقليدي لروما.

وخاض الظهير الأيسر 155 مباراة في مسيرته سجل هدفين وصنع 18.

وشارك في كأس العالم للشباب 2019 وارتدى قميص منتخب إيطاليا في مباراة رسمية وحيدة.

وضم لاتسيو في الصيف الجاري جوستاف إيساكسن من ميتيلاند مقابل 12 مليون يورو وتاتي كاستنيوس من نيويورك سيتي مقابل 15 مليون يورو والباراجوياني دييجو جونزاليس.

وفي صفقة انتقال حر ضم الياباني داتشي كامادا واستعار نيكولو روفيلا من يوفنتوس.

وينافس لاتسيو في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حل في المركز الثالث بالدوري الإيطالي الموسم المنقضي.

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