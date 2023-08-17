الاتحاد الإنجليزي لا يستبعد وجود مدربة السيدات كمدير فني لمنتخب الرجال

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 20:27

كتب : FilGoal

سارينا ويجمان - مدربة منتخب إنجلترا للسيدات

لا يستبعد مارك بالينجام المدير التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إمكانية تواجد المدير الفني لمنتخب السيدات سارينا ويجمان كمدير فني لمنتخب الرجال خلفا لجاريث ساوثجيت.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية تصريحات المدير التنفيذي للاتحاد الذي قال: "أعتقد أنه من عدم الاحترام لمنتخب السيدات تصوير تدريب الرجال كخطوة للأمام، يقول الناس دائما هو أفضل رجل للوظيفة أو أفضل إنجليزي".

وتساءل "لماذا يجب أن تكون رجلا –لتدرب الرجال- أعتقد أن اختيارنا دائما هو أفضل شخص للوظيفة، نعتقد أن سارينا تقوم بعمل رائع مع منتخب السيدات ونأمل استمرارها في ذلك لفترة طويلة".

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وعقب سؤاله مجددا عن إمكانية تواجد سارينا كمدير فني لمنتخب الرجال خلفا لجاريث ساوثجيت قال: "أعتقد أن كرة القدم متأخرة عن الرياضات الأخرى من حيث نقص المدربين الإناث في أعلى المستويات وهذا يجب أن يتغير".

وواصل "هل أؤمن أن سارينا تستطيع القيام بأي وظيفة في كرة القدم؟ نعم، وأنا سعيد حقا بالعمل الذي تقوم به وأتمنى أن تظل في منصبها لفترة طويلة".

وأردف مارك بالينجام "إن قررت سارينا في وقت ما أن تنتقل لتدريب الرجال فسيكون أمرا شيقا للنقاش لكن الأمر يتعلق بها أليس كذلك؟".

وأكمل "لا يجب أن نصور تلك الخطوة كأنها للأمام، إن أرادت في المستقبل تغيير مسارها أعتقد أنها مناسبة لذلك".

وأتم "إن تواجدت وظيفة شاغرة في أي منصب إداري للرجال أو السيدات فسنختار أفضل شخص للوظيفة والذي سيكون أفضل شخص يستطيع الفوز بالمباريات".

المدربة صاحبة الـ53 عاما قادت هولندا للفوز بلقب اليورو 2017 وحققت الأمر ذاته مع إنجلترا في 2022.

كما قادت منتخب إنجلترا للتأهل لنهائي كأس العالم للسيدات المقام حاليا في أستراليا.

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