التشكيل - محمد شريف خارج قائمة الخليج.. محرز في هجوم الأهلي وكيسي يحمل الشارة

أعلن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة عن تشكيله لمواجهة الخليج ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد التشكيل مشاركة معظم النجوم القادمين من الدوريات الأوروبية، حيث يتواجد الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والجناحين رياض محرز وألان سان ماكسيمان.

بينما يرتدي الإيفواري فرانك كيسي الوافد من برشلونة شارة القيادة، ويغيب البرازيلي روبرتو فيرمينو للإصابة.

وكان فيرمينو القادم بعد نهاية عقده مع ليفربول، قد سجل هاتريك في المباراة الأولى ضد الحزم، والتي انتهت بفوز الأهلي 3-1.

وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: إزجان أليوسكي - عبد الباسط هندي - روجر إيبانيز - علي مجرشي

خط الوسط: زياد الجهني - فرانك كيسي - رياض بودبوز

خط الهجوم: رياض محرز - ألان سان ماكسيمان - فهد الرشيد

فيما خرج محمد شريف مهاجم الخليج القادم مؤخرا من النادي الأهلي المصري، من قائمة المباراة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد وافق على بيع شريف للنادي السعودي مقابل 1.5 مليون دولار.

وانضم اللاعب لناديه الجديد بعقد مدته موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

وخسر الخليج مباراته الأولى بنتيجة 1-3 أمام الفيحاء.