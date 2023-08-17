مابولولو عاد للعمل.. الاتحاد السكندري يقلب النتيجة بفوز ثلاثي على دلفي

فاز الاتحاد السكندري على دلفي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بأولى مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

ونجح زعيم الثغر في قلب تأخره بهدفين أمام دلفي، إلى فوز ثلاثي.

وسجل للاتحاد السكندري المدافع التونسي سيف تقا الوافد من سيراميكا كليوباترا، بينما سجل كريستوفاو مابولولو هدفين.

ومابولولو هو هداف الدوري للموسم الماضي 2022-2023 برصيد 16 هدفا.

وكانت هذه المباراة الودية الأولى للفريق تحت قيادة المدرب الجديد طارق العشري.

وتولى العشري القيادة الفنية للفريق خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.