للمرة الثانية.. الدفاع الجوي يستضيف مباراة مصر وإثيوبيا

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 19:39

كتب : FilGoal

ملعب الدفاع الجوي

يستضيف استاد الدفاع الجوي مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وحجز منتخب مصر بالفعل مقعده في نهائيات البطولة القارية والتي ستقام في يناير 2024 على أرض كوت ديفوار.

وتقرر إقامة المباراة يوم 8 سبتمبر المقبل على أرض الملعب الذي يستضيف مباريات بيراميدز في الدوري.

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وستكون تلك المواجهة الثانية لمنتخب مصر على ملعب الدفاع الجوي بعدما انتصر من قبل على مالاوي في التصفيات.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مباراة منتخب مصر وإثيوبيا إلى الحكم الجابوني باتريك مبيامي في تصفيات أمم إفريقيا.

ويعاون الحكم مبيامي في إدارة مباراة مصر وإثيوبيا كل من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون وستيفن موتاسي مويو من الكونغو وميسي جييسي نكونكو حكما رابعا من الكونغو.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية في القاهرة أيضا يوم 12 سبتمبر المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم الإفريقية ويحتل حاليا صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الأخير من المجموعة برصيد 4 نقاط.

منتخب مصر تصفيات أمم إفريقيا
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