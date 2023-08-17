تقرير: الشباب يفكر في ضم بيرسي تاو بدلا من زيزو

يبدو أن إعلان الزمالك رفضه لرحيل لاعبه أحمد سيد "زيزو" إلى الشباب السعودي جعل الأخير يحول اهتمامه إلى الأهلي من أجل بيرسي تاو.

وزعم موقع "سبورت" السعودي أن الشباب بدأ التفكير في خطة بديلة بعد رفض ضم زيزو وتمثل ذلك في بيرسي تاو الذي "كان له دورا بارزا في تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي" على حد وصف التقرير.

وأوضح التقرير أن ما يسهل عملية مفاوضات الشباب أن تاو ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل.

كما أن تاو الذي يلعب كجناح يتمتع بخبرات كبيرة لسابق لعبه في الدوري البلجيكي والإنجليزي مع أندرلخت وكلوب بروج ويونيون سانت جيلواز، وبرايتون في إنجلترا ما دفع الشباب للتفكير في ضم اللاعب.

وانضم تاو صاحب الـ29 عاما إلى الأهلي قادما من برايتون في صيف عام 2021.

وخاض بيرسي تاو مع الأهلي 74 مباراة سجل 18 هدفا خلالهم وصنع 13 آخرين.