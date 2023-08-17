تقرير: الشباب يفكر في ضم بيرسي تاو بدلا من زيزو

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 19:33

كتب : FilGoal

الأهلي - الداخلية - بيرسي تاو

يبدو أن إعلان الزمالك رفضه لرحيل لاعبه أحمد سيد "زيزو" إلى الشباب السعودي جعل الأخير يحول اهتمامه إلى الأهلي من أجل بيرسي تاو.

وزعم موقع "سبورت" السعودي أن الشباب بدأ التفكير في خطة بديلة بعد رفض ضم زيزو وتمثل ذلك في بيرسي تاو الذي "كان له دورا بارزا في تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي" على حد وصف التقرير.

وأوضح التقرير أن ما يسهل عملية مفاوضات الشباب أن تاو ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب بالصورة - عرض الشباب السعودي إلى الزمالك لشراء زيزو في الجول يكشف قصة عرض الـ 5 مليون دولار لـ زيزو من السعودية.. وموقف كل الأطراف

كما أن تاو الذي يلعب كجناح يتمتع بخبرات كبيرة لسابق لعبه في الدوري البلجيكي والإنجليزي مع أندرلخت وكلوب بروج ويونيون سانت جيلواز، وبرايتون في إنجلترا ما دفع الشباب للتفكير في ضم اللاعب.

وانضم تاو صاحب الـ29 عاما إلى الأهلي قادما من برايتون في صيف عام 2021.

وخاض بيرسي تاو مع الأهلي 74 مباراة سجل 18 هدفا خلالهم وصنع 13 آخرين.

بيرسي تاو الأهلي الشباب زيزو الزمالك
نرشح لكم
التشكيل - محمد شريف خارج قائمة الخليج.. محرز في هجوم الأهلي وكيسي يحمل الشارة تقرير سعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد حجازي لسببين الإخبارية: تمت.. الهلال يضم بونو وميتروفيتش تفاديا لوصول صلاح؟ الكاس: رومارينيو يطلب الرحيل عن اتحاد جدة النصر يعلن رحيل جلال الدين ماشاريبوف الرياضية السعودية: 10 ملايين دولار تفصل النصر عن لابورت بعد مشاركته بالتدريبات.. تزايد فرص محمد شريف في الظهور أمام أهلي جدة حجازي يبلغ اتحاد جدة بتطورات حالته
أخر الأخبار
التشكيل - محمد شريف خارج قائمة الخليج.. محرز في هجوم الأهلي وكيسي يحمل الشارة 11 دقيقة | السعودية
مابولولو عاد للعمل.. الاتحاد السكندري يقلب النتيجة بفوز ثلاثي على دلفي 32 دقيقة | الدوري المصري
للمرة الثانية.. الدفاع الجوي يستضيف مباراة مصر وإثيوبيا 44 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: الشباب يفكر في ضم بيرسي تاو بدلا من زيزو 51 دقيقة | السعودية
حفاظا على الخبرات.. بيراميدز يعلن تجديد عقد أحمد فتحي ساعة | الدوري المصري
الساحر وصل.. فاسكو دا جاما يضم باييه ساعة | ميركاتو
تقرير سعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد حجازي لسببين ساعة | السعودية
الإخبارية: تمت.. الهلال يضم بونو وميتروفيتش ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي