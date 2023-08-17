حفاظا على الخبرات.. بيراميدز يعلن تجديد عقد أحمد فتحي

أعلن نادي بيراميدز عن تجديد عقد لاعبه المخضرم أحمد فتحي، والذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

وأوضح بيراميدز في بيانه أن تلك الخطوة قد أتت في إطار الإبقاء على العناصر الهامة وأصحاب الخبرة.

فتحي -38 عاما- هو أحد أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري بعدد 347 مباراة سجل خلالهم 23 هدفا وصنع 50 هدفا آخرين.

وشارك نجم الأهلي والإسماعيلي السابق في 29 مباراة بكأس مصر سجل 6 أهداف وصنع هدفين.

كما شارك في 103 مباراة بدوري أبطال أفريقيا سجل 6 أهداف وصنع 15 هدفا، وشارك كذلك في 24 مباراة بكأس الكونفدرالية الإفريقية وصنع هدفا.

ومسيرة فتحي ممتدة منذ 2001، ولعب لأندية الإسماعيلي وشيفلد يونايتد الإنجليزي والأهلي وكاظمة الكويتي وهال سيتي الإنجليزي وأم صلال القطري، ومنذ عام 2020 وهو يلعب بقميص نادي بيراميدز.

ويمتلك فتحي مسيرة دولية تاريخية مع المنتخب المصري حيث لعب بقميص الفراعنة 134 مباراة دولية سجل خلالها 3 أهداف.

ويستعد بيراميدز للمشاركة الأولى في دوري أبطال إفريقيا مع انطلاق الموسم الجديد.