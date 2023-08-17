الساحر وصل.. فاسكو دا جاما يضم باييه
الخميس، 17 أغسطس 2023 - 18:50
كتب : FilGoal
أعلن نادي فاسكو دا جاما البرازيلي ضم الفرنسي ديميتري باييه في صفقة انتقال حر.
ديميتري باييه
النادي : فاسكو دا جاما
ووقع اللاعب على عقد انتقاله لمدة موسمين حيث سينتهي تعاقده في صيف 2025.
ووصل اللاعب أمس ريو دي جانيرو واستقبله ما يقارب 5 آلاف مناصر من الفريق البرازيلي وأتم الفحص الطبي ووقع على عقود انتقاله بشكل رسمي.
وسيرتدي باييه القميص رقم 10، وأصبح ثاني صفقات الفريق القادمة من أوروبا بعد جاري ميديل لاعب تشيلي القادم من بولونيا الإيطالي.
ويحتل فاسكو المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري البرازيلي بعد 18 جولة برصيد 13 نقطة.
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DIMITRI PAYET É O NOVO REFORÇO DO VASCO DA GAMA! 💢#VascoDaGama pic.twitter.com/2OexyTnUXK— Vasco da Gama (@VascodaGama) August 17, 2023
وأعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في وقت سابق رحيل قائده ديميتري باييه عقب 9 مواسم ارتدى خلالها قميص النادي على فترتين.
وعاد باييه لصفوف مارسيليا في تجربة ثانية بعد انضم من وست هام في صيف 2017.
وظهر الفرنسي البالغ 36 عاما متأثرا خاصة أنه صرّح من قبل رغبته في الرحيل عن الفريق وهو فائز بأحدى الألقاب.