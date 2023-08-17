الساحر وصل.. فاسكو دا جاما يضم باييه

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 18:50

كتب : FilGoal

باييه - فاسكو دا جاما

أعلن نادي فاسكو دا جاما البرازيلي ضم الفرنسي ديميتري باييه في صفقة انتقال حر.

ديميتري باييه

النادي : فاسكو دا جاما

فاسكو دا جاما

ووقع اللاعب على عقد انتقاله لمدة موسمين حيث سينتهي تعاقده في صيف 2025.

ووصل اللاعب أمس ريو دي جانيرو واستقبله ما يقارب 5 آلاف مناصر من الفريق البرازيلي وأتم الفحص الطبي ووقع على عقود انتقاله بشكل رسمي.

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وسيرتدي باييه القميص رقم 10، وأصبح ثاني صفقات الفريق القادمة من أوروبا بعد جاري ميديل لاعب تشيلي القادم من بولونيا الإيطالي.

ويحتل فاسكو المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري البرازيلي بعد 18 جولة برصيد 13 نقطة.

وأعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في وقت سابق رحيل قائده ديميتري باييه عقب 9 مواسم ارتدى خلالها قميص النادي على فترتين.

وعاد باييه لصفوف مارسيليا في تجربة ثانية بعد انضم من وست هام في صيف 2017.

وظهر الفرنسي البالغ 36 عاما متأثرا خاصة أنه صرّح من قبل رغبته في الرحيل عن الفريق وهو فائز بأحدى الألقاب.

وخاض باييه 326 مباراة بقميص فريق الجنوب الفرنسي سجل خلالها 78 هدفا وصنع 95.

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وقال بابلو لونجوريا رئيس النادي: "أود شكر ديميتري على كل شيء قدمه للنادي خلال تلك السنوات".

وأضاف "فوق موهبته الاستثنائية، أحيي حبه للنادي والمشجعين والمدينة، هو رمز عن العلاقة القوية بين المدينة والمادي".

وأتم "أتمنى له الأفضل في خطوته المقبلة في حياته، سيظل دائما هذا بيته".

وبدأ باييه مسيرته مع فريق أكسلسيور ثم نانت وسانت إيتيان وليل.

وفي 2013 وحتى 2015 انتقل لصفوف مارسيليا في فترة أولى وانضم إلى وست هام الإنجليزي لمدة عامين وعاد لجنوب فرنسا مجددا.

وخسر باييه مع مارسيليا نهائي الدوري الأوروبي 2017-18 لصالح أتليتكو مدريد.

ومع منتخب فرنسا سجل 8 أهداف دولية وحل وصيفا في يورو 2016 وغاب عن كتيبة الديوك المتوجة بلقب كأس العالم 2018.

فاسكو دا جاما ديميتري باييه الدوري البرازيلي
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