تقرير سعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد حجازي لسببين

قرر اتحاد جدة فسخ تعاقد مدافعه وقائده أحمد حجازي خلال الصيف الجاري.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

وحسبما زعم موقع "سبورت" السعودي في تقرير له اليوم الخميس فإن نونو سانتو مدرب الفريق طلب من إدارة ناديه ضم مدافع أجنبي ورحيل حجازي.

وأوضح التقرير أن ذلك القرار جاء لغياب حجازي لستة أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

هذا بالإضافة لتخوف الاتحاد من عدم عودة حجازي لمستواه في ظل إصابته بقطع في الرباط الصليبي ثلاث مرات خلال مسيرته.

وأوضح التقرير أن الاتحاد بدأ على الفور عقد جلسات مع حجازي لفسخ التعاقد بالتراضي في الوقت ذاته يعمل على ضم مدافع أجنبي.

وانضم حجازي إلى الاتحاد معارا في سنة 2020 قبل أن ينقل له نهائيا في العام التالي.

وخاض حجازي مع الاتحاد 82 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع هدفا وساهم في تتويجه بلقب الدوري الموسم الماضي.