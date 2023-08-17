تقرير سعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد حجازي لسببين

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 18:41

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

قرر اتحاد جدة فسخ تعاقد مدافعه وقائده أحمد حجازي خلال الصيف الجاري.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وحسبما زعم موقع "سبورت" السعودي في تقرير له اليوم الخميس فإن نونو سانتو مدرب الفريق طلب من إدارة ناديه ضم مدافع أجنبي ورحيل حجازي.

وأوضح التقرير أن ذلك القرار جاء لغياب حجازي لستة أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

أخبار متعلقة:
الإخبارية: تمت.. الهلال يضم بونو وميتروفيتش توخيل يوضح موقف بافار من الرحيل عن بايرن.. وحقيقة وجود عروض تفاديا لوصول صلاح؟ الكاس: رومارينيو يطلب الرحيل عن اتحاد جدة

هذا بالإضافة لتخوف الاتحاد من عدم عودة حجازي لمستواه في ظل إصابته بقطع في الرباط الصليبي ثلاث مرات خلال مسيرته.

وأوضح التقرير أن الاتحاد بدأ على الفور عقد جلسات مع حجازي لفسخ التعاقد بالتراضي في الوقت ذاته يعمل على ضم مدافع أجنبي.

وانضم حجازي إلى الاتحاد معارا في سنة 2020 قبل أن ينقل له نهائيا في العام التالي.

وخاض حجازي مع الاتحاد 82 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع هدفا وساهم في تتويجه بلقب الدوري الموسم الماضي.

حجازي اتحاد جدة
نرشح لكم
الإخبارية: تمت.. الهلال يضم بونو وميتروفيتش تفاديا لوصول صلاح؟ الكاس: رومارينيو يطلب الرحيل عن اتحاد جدة النصر يعلن رحيل جلال الدين ماشاريبوف الرياضية السعودية: 10 ملايين دولار تفصل النصر عن لابورت بعد مشاركته بالتدريبات.. تزايد فرص محمد شريف في الظهور أمام أهلي جدة حجازي يبلغ اتحاد جدة بتطورات حالته تقرير: مخطط جديد لضم ميسي إلى الدوري السعودي تقرير يكشف مدة غياب فيرمينو عن أهلي جدة
أخر الأخبار
الساحر وصل.. فاسكو دا جاما يضم باييه 19 دقيقة | ميركاتو
تقرير سعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد حجازي لسببين 28 دقيقة | السعودية
الإخبارية: تمت.. الهلال يضم بونو وميتروفيتش 42 دقيقة | السعودية
توخيل يوضح موقف بافار من الرحيل عن بايرن.. وحقيقة وجود عروض 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
تفاديا لوصول صلاح؟ الكاس: رومارينيو يطلب الرحيل عن اتحاد جدة 59 دقيقة | ميركاتو
النصر يعلن رحيل جلال الدين ماشاريبوف ساعة | السعودية
الأهلي يعين مؤمن زكريا مساعدا لرئيس قطاع الناشئين ساعة | الدوري المصري
كرة يد - العربي الكويتي يحول تأخره لفوز على الزمالك في البطولة العربية 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي