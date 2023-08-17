الإخبارية: تمت.. الهلال يضم بونو وميتروفيتش

وقع الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش والمغربي ياسين بونو لنادي الهلال السعودي.

وحسبما أعلنت قناة "الإخبارية" السعودية فأن الثنائي سينضم لصفوف الزعيم حتى صيف 2026 أي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

وأوضح فابريزو رومانو أن ياسين بونو سينتقل للهلال مقابل حصول إشبيلية على 21 مليون يورو على أن يجري الفحص الطبي خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن الهلال سيعمل على إتمام صفقة ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولام بعد حسم صفقتي نيمار وبونو.

فيما ذكرت صحيفة "ماركا" أن ياسين بونو لم يعد مع طائرة فريق إشبيلية إلى المدينة الأندلسية بعد مباراة السوبر الأوروبي، وأنه سيسافر من اليونان إلى السعودية، إذ يستعد للخضوع للفحص الطبي وتوقيع العقد.

وخسر بونو أمس الأربعاء فرصة تحقيق لقب كأس السوبر الأوروبي بالخسارة أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

في المقابل تقدم الهلال بأكثر من عرض لـ فولام لضم ميتروفيتش إلا أن الفريق اللندني رفضت.

وكان عرض الهلال الأخير لضم ميتروفيتش بلغت قيمته 35 مليون جنيه إسترليني وهو ما رفضه فولام.

ووفقا لما ذكرته سكاي فإن تحديد فولام لـ52 مليون جنيه إسترليني من أجل بيع اللاعب أغضبه من الوقوف أمام رغبته في الرحيل.

وكان الهلال قد دعم صفوفه هذا الموسم بكل من كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم ونيمار.

وكان بونو قد بدأ رحلة احتراف في إسبانيا بداية من صيف 2012 عندما انتقل إلى رديف أتليتكو مدريد من الوداد المغربي.

ولعب بونو مع أندية سرقسطة وجيرونا حتى انتقل إلى إشبيلية في صيف 2019.

وحصد بونو لقب الدوري الأوروبي مرتين مع فريق إشبيلية.

وساهم بونو في حصد المركز الرابع مع منتخب المغرب في كأس العالم في إنجاز تاريخي للكرة الإفريقية.

وخاض بونو 141 مباراة مع إشبيلية واستقبل 140 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 58 مرة.

وظهر ميتروفيتش في 28 مباراة الموسم الماضي، وسجل 15 هدفا وصنع 4.

وسجل ألكسندر 52 هدفا دوليا لمنتخب صربيا خلال 81 مباراة.

وحصد ألكسندر ميتروفيتش جائزة أفضل لاعب في صربيا لعام 2022.

وظهر ميتروفيتش كبديل في فوز فولام بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الموسم الجاري على حساب إيفرتون.