توخيل يوضح موقف بافار من الرحيل عن بايرن.. وحقيقة وجود عروض

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 18:12

كتب : FilGoal

بنجامين بافارد ونيمار - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

لم يطلب بنجامين بافار لاعب بايرن ميونيخ الرحيل عن فريقه الصيف الجاري في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وإنتر ميلان بضمه.

بنجامين بافار

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وتحدث توخيل في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس قائلا: "بافارد لم يطلب مني الرحيل حتى الآن".

وواصل "لا يوجد أي عرض لضمه ونحن نعول عليه كثيرا".

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اللاعب الفرنسي ينتهي تعاقده مع بايرن بنهاية الموسم الجاري ويمكن له التوقيع لأي ناد مجانا بداية من شهر يناير المقبل.

صاحب الـ27 عاما انتقل إلى بايرن قادما من شتوتجارت في عام 2019 مقابل 35 مليون يورو.

وخاض بافار مع بايرن 163 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع مثلهم.

وارتدى بافار قميص منتخب فرنسا 49 مرة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

بايرن بافارد توخيل مانشستر يونايتد إنتر ميلان
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