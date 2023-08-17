توخيل يوضح موقف بافار من الرحيل عن بايرن.. وحقيقة وجود عروض
الخميس، 17 أغسطس 2023 - 18:12
كتب : FilGoal
لم يطلب بنجامين بافار لاعب بايرن ميونيخ الرحيل عن فريقه الصيف الجاري في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وإنتر ميلان بضمه.
بنجامين بافار
النادي : بايرن ميونيخ
وتحدث توخيل في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الخميس قائلا: "بافارد لم يطلب مني الرحيل حتى الآن".
وواصل "لا يوجد أي عرض لضمه ونحن نعول عليه كثيرا".
اللاعب الفرنسي ينتهي تعاقده مع بايرن بنهاية الموسم الجاري ويمكن له التوقيع لأي ناد مجانا بداية من شهر يناير المقبل.
صاحب الـ27 عاما انتقل إلى بايرن قادما من شتوتجارت في عام 2019 مقابل 35 مليون يورو.
وخاض بافار مع بايرن 163 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع مثلهم.
وارتدى بافار قميص منتخب فرنسا 49 مرة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.
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