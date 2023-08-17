النصر يعلن رحيل جلال الدين ماشاريبوف

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 17:55

كتب : FilGoal

ماشاريبوف

أعلن نادي النصر السعودي رحيل الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

وأوضح النادي أن اللاعب وقع مخالصة نهائية وذلك بالتراضي بين الطرفين.

الجناح البالغ 29 انضم لصفوف النصر في يناير 2021، وأعير خلال تلك الفترة لصفوف أهلي شباب دبي.

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وخاض الجناح الأوزبكي 45 مباراة بقميص النصر سجل 4 وصنع 8 في جميع المسابقات.

وخلال الموسم الماضي خاض 16 مباراة وصنع 2.

وارتبط اسم الأوزبكي بالانتقال لصفوف الأهلي الصيف الماضي قبل بداية الموسم.

وفي شهر أكتوبر الماضي كشفت صحيفة سعودية أن طبيب متخصص في إصابات العمود الفقري طالب اللاعب الدولي الأوزبكي بضرورة إجراء عملية جراحية أسفل ظهره.

وأشارت إلى أن صانع ألعاب النصر يعاني من "الفتق القطني" الذي استمر معه منذ شهر أغسطس الماضي.

ماشاريبوف بدأ مسيرته في باختاكور وتواجد في صفوفه بين 2013 و2020، ولعب معارًا لـ لوكوموتيف طشقند عام 2017.

وفاز ماشاريبوف بالدوري الأوزبكي 4 مرات مع باختاكور، وبكأس أوزبكستان مرتين، وبكأس الدوري الأوزبكي مرة، كما حصد ثنائية الدوري والكأس مع لوكوموتيف طشقند.

وساهم ماشاريبوف في وصول باختاكور لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وسجل في ذلك الموسم 9 أهداف وصنع 22 في مختلف المسابقات، لينتقل إلى النصر.

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