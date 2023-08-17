كرة يد - العربي الكويتي يحول تأخره لفوز على الزمالك في البطولة العربية

حول العربي الكويتي تأخره إلى فوز على الزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية لأندية اليد.

وحصد العربي نقاط المباراة بالفوز 33-32 وكاد الزمالك أن يخطف التعادل في الثانية الأخيرة من المباراة.

وكان الزمالك متقدما بنتيجة 18-16 مع نهاية الشوط الأول قبل أن يشهد الشوط الثاني صحوة من فريق العربي.

وتغلب الزمالك على وفاق عين توتة الجزائري في افتتاح منافسات البطولة العربية للأندية.

وتستضيف السعودية منافسات البطولة العربية للأندية والمؤهلة إلى كأس العالم حتى 27 أغسطس الجاري.

وكانت مواجهة الزمالك للعربي متوازنة حتى الدقيقة 25 بتعادل 14-14 حتى تفوق الزمالك في الدقائق الأخيرة وأنهى الشوط الأول بنتيجة 18-16.

وقلص العربي مع منتصف الشوط الثاني لتسير النتيجة هدف بهدف حتى تقدم الفريق الكويتي بنتيجة 30-27 قبل عشر دقائق من النهاية.

وفي آخر 30 ثانية من المباراة قلص الزمالك النتيجة إلى 33-32 وفشل العربي في تسجيل هجمته ولكن تماسك دفاعيا لينهي اللقاء بنفس النتيجة.

وكان البنك الأهلي قد افتتح مواجهاته ظهر اليوم الخميس بتعادل قاتل أمام الكويت الكويتي في الثواني الأخيرة.

ويمثل فريقا الزمالك والبنك الأهلي، مصر في البطولة العربية للأندية.

البنك الأهلي يستهل مشواره غدا الخميس بمواجهة قوية ضد الكويت الكويتي.

ويقع البنك الأهلي في المجموعة الأولى رفقة أندية مضر السعودي والكويت الكويتي والجزيرة الإماراتي والحشد العراقي.

بينما الزمالك في المجموعة الثانية رفقة فرق الهدى السعودي، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية سوبر جلوب في الدمام السعودية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر.