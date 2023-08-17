تقرير: أهلي جدة يرفع عرضه لضم نجم نابولي

رفع أهلي جدة عرضه لنابولي من أجل ضم البولندي بيوتر زيلينسكي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح تقرير الرياضية أن أهلي جدة رفع القيمة المالية الخاصة بشراء المدة المتبقية في عقد اللاعب.

وينتظر أهلي جدة خلال 48 ساعة رد النادي الإيطالي بقبول العرض أو رفضه، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن النادي السعودي حصل في وقت سابق من الأسبوع الجاري على موافقة زيلينسكي، إذ اتفقت إدارته مع اللاعب على الراتب السنوي، ومدة العقد.

وينتهى عقد زيلينسكي في صيف 2024 مما يفتح الباب لإمكانية تخلي نابولي عنه، بدلا من رحيله بدون مقابل الصيف المقبل.

وارتبط زيلينسكي بالرحيل من نابولي قبل بضعة أسابيع، حيث حاول يوفنتوس التعاقد معه لكن هذه الخطوة لم تتم.

في ظل الوضع الحالي، يريد أهلي جدة الاتفاق على صفقة زيلينسكي في أقرب وقت ممكن.

ونجح أهلي جدة في إبرام أكثر من صفقة قوية هذا الصيف، أبرزهم روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي ورياض محرز وألان سان ماكسيمان وفرانك كيسي.

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