الرياضية السعودية: 10 ملايين دولار تفصل النصر عن لابورت

كثف نادي النصر السعودي مفاوضاته مع مانشستر سيتي بشأن إيمريك لابورت.

ويرتبط لابورت مدافع مانشستر سيتي بتعاقد مع فريقه الإنجليزي لمدة موسمين مقبلين

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن النصر قدم عرضا للتعاقد مع إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي مقابل 20 مليون دولار.

وأوضحت التقارير أن النادي الإنجليزي طلب الحصول على 30 مليون دولار للتخلي عن لابورت.

وكشفت التقارير أن اللاعب سيحصل على 45 مليون دولار في عقد يمتد لـ 3 سنوات مقبلة.

موقع ذا أثليتك كشف في وقت سابق عن حصول النصر السعودي على موافقة مانشستر سيتي لبيع اللاعب البالغ من العمر 29 عاما.

وعانى لابورت الموسم الماضي، إذ لم يشارك سوى في 12 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي.

وشارك لابورت كبديل في فوز مانشستر سيتي على بيرنلي بافتتاح مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى أن موافقة مانشستر سيتي على العرض تأتي بعد التعاقد الرسمي مع جوسكو جفارديول مدافع كرواتيا من لايبزيج.

ودعم النصر صفوفه هذا الموسم بضم كل من ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس.

وكان قد تم التعاقد مع كريستيانو رونالدو في يناير الماضي.

وأوضح تقرير ذا أثليتك أن المدافع الإسباني منفتح أيضا على الانتقال للدوري السعودي.

وكان لابورت قد انتقل إلى مانشستر سيتي في يناير 2018 قادما من أتليتك بلباو.