برشلونة يوضح إصابة أراوخو

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 16:30

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو

أوضح نادي برشلونة يوم الخميس تفاصيل إصابة لاعبه رونالد أراوخو.

وأصيب أراوخو في لقاء برشلونة مع توتنام بمباراة خوان جامبر الودية، لكنه شارك في لقاء خيتافي بالجولة الافتتاحية للدوري الإسباني.

وأفاد برشلونة في بيان: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة رونالد أراوخو في العضلة الضامة".

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وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وبذلك تأكد غياب رونالد عن لقاء برشلونة القادم ضد قادش.

فيما ذكرت تقارير أن مدة غياب أراوخو عن الملاعب قد تصل إلى شهر.

ويلعب البلوجرانا أمام قادش ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني يوم الأحد.

وكان برشلونة حامل اللقب قد افتتح المسابقة بتعادل مخيب أمام خيتافي بدون أهداف.

رونالد أراوخو برشلونة
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