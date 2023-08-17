خبر في الجول - موهبة المقاولون العرب يقضي فترة معايشة مع متصدر الدوري السلوفاكي

يقضي محمد رفعت ناشيء المقاولون العرب بفريق مواليد 2006 فترة معايشة مع بودبريزوفا متصدر الدوري السلوفاكي.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب تلقى دعوة من نادي بودبريزوفا من أجل قضاء فترة معايشة.

ويعود محمد رفعت إلى المقاولون العرب من جديد خلال الأسبوع المقبل بعد انتهاء فترة المعايشة.

وتمنع قوانين الاحتراف في أوروبا، فريق بودبريزوفا من التعاقد مع اللاعب لعدم إكماله 18 عاما.

ومن المقرر أن يقضي رفعت معايشة جديدة مع النادي بعد أن يتم 18 عاما.

وعلم FilGoal.com أن الدعوة الثانية لقضاء فترة معايشة ستحدث بين الدوري الأول والثاني أثناء توقف مسابقة الدوري في سلوفاكيا، ويتحمد بودبريزوفا كافة المصاريف المالية.

ويسعى بودبريزوفا لعمل تقارير فنية وبدنية خاصة باللاعب من أجل تقييمه خلال الفترة المقبلة لدراسة إمكانية التعاقد معه.

واختتم بودبريزوفا الدوري السلوفاكي في الموسم الماضي بالمركز الرابع.

ومع انطلاق الموسم الجديد في الدوري السلوفاكي يتصدر بودبريزوفا بالعلامة الكاملة عقب مرور ثلاث جولات.