ميسي ضمن القائمة.. الكشف عن المرشحين لجائزتي أفضل لاعب ومدرب في أوروبا

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 15:37

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المرشحين لجائزتي أفضل لاعب وأفضل مدرب في القارة عن الموسم المنقضي.

وشهدت القائمة تواجد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي الأمريكي الحالي.

ومن المقرر أن يتم إعلان الفائز بالجائزة يوم 31 من شهر أغسطس الجاري.

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وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كالآتي:

- كيفن دي بروين

ونجح دي بروين في قيادة مانشستر سيتي الموسم الماضي لحصد لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

- إيرلينج هالاند

حقق هالاند في موسمه الأول مع مانشستر سيتي لقب هداف الدوري الإنجليزي، بالإضافة للتتويج بألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

- ليونيل ميسي

نجح ميسي في حصد لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان في الموسم المنقضي، كما حقق لقب كأس العالم رفقة منتخب الأرجنتين.

بينما جاءت قائمة المرشحين لقائمة أفضل مدرب كالآتي:

- بيب جوارديولا

وحقق جوارديولا ثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

- سيموني إنزاجي

وحصد إنزاجي لقبي كأس إيطاليا والسوبر كما حقق وصافة دوري أبطال أوروبا.

- لوتشيانو سباليتي

نجح سباليتي في قيادة نابولي لحصد لقب الدوري الإيطالي.

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