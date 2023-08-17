خبر في الجول – غزل المحلة يتمم الصفقة التاسعة

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 15:36

كتب : عمرو نبيل

فريق غزل المحلة

أتم نادي غزل المحلة تاسع صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وضم غزل المحلة محمد أبو الحمد قادما من نادي الألومنيوم.

وحسبما علم فإن محمد أبو الحمد وقع على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة في صفقة انتقال حر.

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وسبق لأبو الحمد اللعب ضمن قطاع الناشئين بنادي سموحة ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

لا يتوفر وصف.

وبات أبو الحمد الصفقة التاسعة التي يبرمها غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وضم زعيم الفلاحين كل من: أحمد مجدي وأحمد حجي وعبد الرحيم عموري ومحمود غالي وأحمد صابر ومحمد مصطفى إيفا وأحمد سوداني ومحمد أحمد عبد الحميد.

وهبط غزل المحلة إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن احتل المركز الـ 16 بنهاية الدوري.

غزل المحلة الألومنيوم
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