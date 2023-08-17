أحدهم أبرم 7 صفقات.. القصة الكاملة لـ 4 أندية مصرية ممنوعة من القيد

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 16:20

كتب : محمود حمدي

4 أندية مصرية

تهدد عقوبات الحرمان من القيد طموحات 4 أندية مصرية خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد (2023-2024).

الغرامات والمستحقات المتأخرة وضعت الأندية المصرية الأربعة في خطر دخول الموسم الجديد دون تدعيم صفوفها.

وتعاني أندية الزمالك والإسماعيلي والمصري وإنبي من عقوبة الحرمان من القيد بسبب المستحقات المتأخرة.

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الزمالك

يعاني الزمالك من عقوبة منع القيد بسبب غرامة سبورتنج لشبونة بشأن انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" وكذلك مستحقات الغاني أشيمبونج المتأخرة.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نظيره الدولي "فيفا" أبلغه فيه بإيقاف الزمالك من القيد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الخطاب أوضح أن الزمالك لم يدفع مستحقات أشيمبونج المتأخرة والبالغة 250 ألف دولار وبناء عليه تم إيقاف النادي الأبيض من القيد.

وأفاد الخطاب أن إيقاف القيد مرهون بدفع الزمالك للمستحقات ليتم رفعه تلقائيا.

وكان يتبقى لأشيمبونج الحصول على 180 ألف دولار لكن لم يدفعها الزمالك ليقرر محاميه التقدم بشكوى جديدة للحصول على غرامة تأخير.

وانضم أشيمبونج لصفوف الزمالك في عام 2017 قادما من الداخلية ولعب لمدة نصف موسم قبل أن يرحل إلى بتروجت.

يأتي ذلك بعد تلقي اتحاد الكرة لخطاب مماثل من فيفا بإيقاف الزمالك من القيد بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة في انتقال قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى خطابا من الاتحاد الدولي "فيفا" يفيد بإيقاف نادي الزمالك عن القيد بسبب قضية سبورتينج لشبونة.

وعلم FilGoal.com أن مبلغ الغرامة المستحق يبلغ 1.5 مليون يورو.

وانتقل شيكابالا إلى سبورتينج لشبونة في يناير 2014، ثم عاد للزمالك في صيف 2015.

الإسماعيلي

تلقى الإسماعيلي إخطارا بإيقافه عن القيد لمدة 3 فترات متتالية، لحين سداد مستحقات المدافع التونسي نور الزمان الزموري.

وقرر الزموري فسخ التعاقد من جانب واحد في يناير الماضي بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

ويحاول النادي الإسماعيلي حل أزمة إيقاف القيد التي ظهرت مؤخرا بسبب مستحقات اللاعب التونسي نور الزمان الزموري.

وقال مصدر من النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع محامي الزموري ونحاول حل الأزمة".

وأضاف "نحاول التوصل لاتفاق بشأن سداد هذه المستحقات".

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع الزموري في بداية الموسم الماضي خلال وجود مجلس الإدارة المنتخب برئاسة يحيى الكومي.

واستقال الكومي ومجلس إدارته بالكامل في يناير الماضي، ليتم تكليف لجنة برئاسة أبو بكر الحديدي بإدارة شؤون النادي.

وقبل بضعة أيام، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان تشكيل اللجنة، ليتم تعيين لجنة ثلاثية تتكون من مدير تنفيذي للنادي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي.

المصري

تلقى النادي المصري خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب مستحقات متأخرة من صفقة التعاقد مع النيجيري أنتوني أكبوتو.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري تلقى خطابا بإيقاف القيد بسبب 68 ألف دولار مستحقات متأخرة لنادي قطر القطري من صفقة أنتوني أكبوتو.

وستقوم إدارة المصري بسداد المبلغ لحل الأزمة في أقرب وقت لقيد الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي البورسعيدي.

وتعاقد المصري مع 7 صفقات خلال الصيف الجاري وهم: يوسف الجوهري وسمير فكري ومحمد الشامي وميدو جابر وباهر المحمدي وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

إنبي

تلقى إنبي إخطارا من المحكمة الرياضية بإيقافه من القيد لثلاث فترات بعد عدم سداده مستحقات لاعبه السابق زياد بوغطاس والبالغة 911 ألف دولار.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إنبي ينوي دفع تلك المستحقات ليتم رفع العقوبة عنه مباشرة ويستطيع قيد صفقاته بشكل طبيعي استعدادا للموسم المقبل.

وفسخ بوغطاس تعاقده مع إنبي في أكتوبر 2021 ولم يكمل تعاقده الممتد حتى 2023 لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

الزمالك المصري الإسماعيلي إنبي
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