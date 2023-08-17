كرة يد - البنك الأهلي يخطف تعادلا قاتلا أمام الكويت في البطولة العربية

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 15:22

كتب : محمد سمير

البنك الأهلي - كرة يد

خطف البنك الأهلي تعادلا قاتلا أمام الكويت الكويتي ضمن منافسات البطولة العربية لأندية اليد والمقامة في السعودية.

وانتهى اللقاء بالتعادل 32-32 بعد تسجيل البنك الأهلي هدفا قاتلا في آخر ست ثواني من المباراة.

وخاض البنك الأهلي أولى مبارياته في منافسات البطولة العربية للأندية والمؤهلة إلى كأس العالم سوبر جلوب.

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وكان الكويت الكويتي متقدما مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 16-18.

وتستضيف السعودية منافسات البطولة العربية للأندية والمؤهلة إلى كأس العالم حتى 27 أغسطس الجاري.

ويمثل فريقا الزمالك والبنك الأهلي، مصر في البطولة العربية للأندية.

ويقع البنك الأهلي في المجموعة الأولى رفقة أندية مضر السعودي والكويت الكويتي والجزيرة الإماراتي والحشد العراقي.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية سوبر جلوب في الدمام السعودية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر.

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