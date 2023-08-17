ريال مدريد يعلن خضوع كورتوا لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي

أعلن نادي ريال مدريد يوم الخميس خضوع حارسه البلجيكي تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة بسبب إصابته في الرباط الصليبي.

قبل أيام، أفاد ريال مدريد بأن حارس مرماه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "خضع لاعبنا تيبو كورتوا لعملية جراحية ناجحة اليوم بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، تحت إشراف الفريق الطبي في ريال مدريد".

وأضاف البيان "سيبدأ كورتوا عملية التعافي في الأيام المقبلة".

وتعرض ريال مدريد لضربة موجعة قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني، قبل أيام.

وتسببت إصابة كورتوا في أزمة فنية كبرى لدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد.

واعتمد أنشيلوتي على الأوكراني أندري لونين في مواجهة أتليتك بلباو، قبل أن ينجح فريقه في ضم كيبا أريزابالاجا على سبيل الإعارة من تشيلسي.

كورتوا (31 عاما) شارك مع ريال مدريد خلال الموسم المنصرم في 49 مباراة وحافظ على شباكه خلال 17 لقاء.

الدولي البلجيكي خاض 230 مباراة بقميص ريال مدريد منذ انضمامه لصفوف الفريق في صيف 2018 قادما من تشيلسي.