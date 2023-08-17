انتهت كرة يد - الزمالك (32)-(33) العربي الكويتي

يواجه الزمالك فريق العربي الكويتي في ثاني جولات البطولة العربية للأندية والمقامة في السعودية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على وفاق عين توتة الجزائري في المباراة الافتتاحية.

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نهاية المباراة

ق29:27 العربي يتقدم 33-32

ق21:30 العربي يقلب النتيجة 30-28

ق16 تقدم الزمالك 27-26

ق12:30 الزمالك يتقدم 25-24

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 الزمالك يتقدم 18-16

ق25 التعادل 14-14

ق21 التعادل 12-12

ق18 الزمالك يتقدم 10-9

ق9 تقدم العربي 4-6

انطلاق المباراة