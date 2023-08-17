انتهت كرة يد - الزمالك (32)-(33) العربي الكويتي
الخميس، 17 أغسطس 2023 - 15:00
كتب : FilGoal
يواجه الزمالك فريق العربي الكويتي في ثاني جولات البطولة العربية للأندية والمقامة في السعودية.
وكان الزمالك قد حقق الفوز على وفاق عين توتة الجزائري في المباراة الافتتاحية.
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نهاية المباراة
ق29:27 العربي يتقدم 33-32
ق21:30 العربي يقلب النتيجة 30-28
ق16 تقدم الزمالك 27-26
ق12:30 الزمالك يتقدم 25-24
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30 الزمالك يتقدم 18-16
ق25 التعادل 14-14
ق21 التعادل 12-12
ق18 الزمالك يتقدم 10-9
ق9 تقدم العربي 4-6
انطلاق المباراة
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