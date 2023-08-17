كرة طائرة - سيدات مصر تواصلن الانتصارات في أمم إفريقيا بالفوز على مالي

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 14:55

كتب : محمد سمير

منتخب سيدات مصر - كرة طائرة

واصل منتخب سيدات مصر انتصاراته في بطولة أمم إفريقيا بالتغلب على مالي في ثاني جولات دور المجموعات.

وتغلب منتخب سيدات مصر على مالي بثلاثة أشواط دون مقابل في افتتاح الجولة الثانية.

وكان منتخب سيدات مصر قد تغلب على الجزائر في المباراة الافتتاحية بنفس النتيجة.

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وتفوقت سيدات مصر على مالي منذ بداية المباراة وحسمن الشوط الأول بنتيجة 25-10 ثم 25-9 وأخيرا الشوط الثالث 25-6.

وتستضيف الكاميرون النسخة الحادية والعشرين من بطولة أمم إفريقيا للسيدات والتي تضاف نقاطها إلى الصعود لأولمبياد باريس 2024.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات: الكاميرون - نيجيريا - بوروندي - مالي - الجزائر.

بينما المجموعة الثانية: كينيا - المغرب - رواندا - أوغندا - بوركينا فاسو - ليسوتو.

وتم تقسيم الـ 12 منتخبا على مجموعتين ليتأهل أول أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وتنفرد كينيا بصدارة قائمة الدول الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق ستة ألقاب عن كل من مصر والكاميرون وتونس.

وكانت آخر ألقاب مصر في البطولة عام 2003 ومنذ تلك النسخة لم يصل منتخب سيدات مصر إلى النهائي.

وكانت أفضل مراكز منتخب مصر منذ نسخة 2003 هي الحصول على المركز الثالث في 2017.

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