سكاي: توخيل يرفض ضم دي خيا.. وقرار جوارديولا يحبط بايرن

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا الموقف المعقد في أزمة حراسة مرمى بايرن ميونيخ في ظل استمرار غياب مانويل نوير بسبب الإصابة.

بايرن ميونيخ يسعى لضم حارس مرمى بسبب إصابة مانويل نوير التي ستبعده عدة شهور عن الملاعب، وبعد رحيل الحارس الآخر يان سومر إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وأوضح تقرير سكاي أن صفقة انتقال ستيفان أورتيجا حارس مانشستر سيتي إلى بايرن ميونيخ أصبحت في طريقها للفشل بعد مزيد من المناقشات خلال الساعات الأخيرة.

وذلك بسبب رغبة بيب جوارديولا في التمسك به لعدم اقتناعه بحارس آخر ليكون بديلا لإيدرسون.

وكان بايرن يضغط من أجل الحصول على خدمات أورتيجا على سبيل الإعارة وقدم عرضا لأورتيجا لأن توماس توخيل كان يريده، حسب سكاي.

في المقابل اعترض توخيل على فكرة ضم ديفيد دي خيا، في ظل عودة مانويل نوير في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان دي خيا على استعداد للانضمام إلى بايرن بعدما بدأت المفاوضات معه، لكنها توقفت الآن، وفقا للتقرير.

وقررت إدارة بايرن الاعتماد على سفين أولريتش كحارس أساسي حتى عودة نوير.

وكان ستيفان أورتيجا يرغب في الانضمام إلى بايرن لأنه سيكون رقم 1 في الوقت الحالي، على عكس مانشستر سيتي إذ يجلس بديلا لإيدرسون.

يذكر أن بايرن درس التعاقد مع أورتيجا في يناير الماضي، ولكنه تعاقد مع يان سومر ليلعب بدلا من نوير المصاب.

وتوج البالغ من العمر 30 عاما مع سيتي بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي.

ويمتد عقد أورتيجا مع الفريق السماوي حتى صيف 2025.

وكان حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاجا أحد الخيارات المتاحة أمام بايرن ليكون بديلا لنوير، ولكن الحارس انتقل إلى ريال مدريد، فيما رحل سومر إلى إنتر ميلان.

أكد يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ أن ناديه كان على وشك التعاقد مع الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي، لكن الأخير اختار الانضمام لريال مدريد.

وقال دريسن في مؤتمر تقديم هاري كين لوسائل الإعلام يوم الأحد: "كنا قريبين من ضم كيبا وأردنا تقديمه اليوم لكنه إسباني واختار ريال مدريد".

وبحسب "ذا صن" البريطانية، فإن دي خيا وافق على الانتقال لصفوف بايرن ميونيخ خلال هذا الصيف.

وبات دي خيا لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المنصرم.

وأوضحت التقارير أن دي خيا أبلغ ممثليه بموافقته على الانتقال بعد تواصل النادي البافاري معهم.

وأعلن دي خيا رحيله عن يونايتد بعد 12 عاما قضاهم في صفوف الفريق بنهاية تعاقده.

وانضم دي خيا صاحب الـ32 عاما إلى يونايتد في عام 2011 قادما من أتليتكو مدريد.

وخاض الإسباني مع يونايتد 545 مباراة حافظ فيهم على نظافة شباكه 190 مرة واستقبل 590 هدفا.

وتوج دي خيا مع يونايتد بالدوري الإنجليزي مرة والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنلجيزي.

كما ظفر بكأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين وكأس الدرع الخيرية ثلاث مرات.

هذا بالإضافة لحصوله على جائزة القفاز الذهبي مرتين والتي تُمنح لأكثر حارس حافظ على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي.

كما حصل على جائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد أربع مرات بتصويت الجماهير وهو رقم قياسي في تاريخ النادي.

وظفر بالجائزة ذاتها لكن بتصويت زملائه أربع مرات أيضا.

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