خبر في الجول – أحمد علاء يشكو المصري بسبب مستحقاته المتأخرة

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 14:16

كتب : FilGoal

المصري - المقاولون - أحمد علاء

تقدم أحمد علاء، مدافع المقاولون العرب بشكوى ضد ناديه السابق (المصري) بسبب مستحقاته المتأخرة.

وانضم أحمد علاء لصفوف المقاولون العرب في أكتوبر عام 2022، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد علاء تقدم بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد المصري، بسبب المستحقات المتأخرة له لدى الأخير.

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و حاول اللاعب التواصل مع إدرة المصري لحل أزمة مستحقاته بشكل ودي ولكن دون جدوى.

وسبق لأحمد علاء اللعب في صفوف الأهلي، قبل أن يرحل عن الفريق بنهاية موسم 2019-2020.

وانضم لصفوف طلائع الجيش حتى صيف 2021، ثم لعب موسما بصفوف المصري قبل أن ينتقل للمقاولون العرب.

وخاض المدافع صاحب الـ 29 عاما 30 مباراة بقميص النادي المصري وسجل هدفين.

وفي الموسم المنصرم لعب أحمد علاء 33 مباراة مع المقاولون وسجل هدفا وصنع هدفين في جميع المسابقات.

المقاولون العرب المصري أحمد علاء
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