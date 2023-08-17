مصدر من الزمالك لـ في الجول: أوسوريو حصل على شهرين من رواتبه المتأخرة

حصل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك عل جزء من مستحقاته المتأخرة.

ويمتد عقد أوسوريو مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com : "خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق حصل على قيمة شهرين من رواتبه المتأخرة البالغة 3 أشهر".

وكان أوسوريو قد قرر في وقت سابق منح لاعبي الزمالك راحة طويلة لمدة 20 يوم، قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتقرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 25 أغسطس الجاري.

وجاء القرار بعد وداع الزمالك لبطولة كأس العرب للأندية باحتلال المركز الثالث في مجموعته خلف فريقي الشباب والنصر السعوديين.

ويبدأ الموسم الجديد في مصر يوم 17 سبتمبر المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري لموسم 2023/2024.