بعد مشاركته بالتدريبات.. تزايد فرص محمد شريف في الظهور أمام أهلي جدة

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 13:43

كتب : FilGoal

محمد شريف يجري عمليات الإحماء خلال المباراة - الأهلي × وفاق سطيف

تزايدت فرص مشاركة محمد شريف مهاجم الخليج الجديد في لقاء أهلي جدة بالدوري السعودي يوم الخميس، حسبما ذكرت جريدة الرياضية السعودية.

ويحل أهلي جدة ضيفا على الخليج ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي، بعد أقل من 48 ساعة على انضمام الدولي المصري إلى صفوف فريقه الجديد قادما من الأهلي.

وذكر تقرير الرياضية أن البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الخليج ربما يدفع بمحمد شريف في الخط الأمامي أمام الأهلي، بعد مشاركة اللاعب في التدريب الأخير يوم الأربعاء.

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ويتوقع التقرير أن يشكل شريف ثنائية هجومية مع البرتغالي فابيو مارتنيز لتهديد دفاع أهلي جدة.

يذكر أن فريق الخليج خسر بنتيجة 1-3 أمام الفيحاء في الجولة الافتتاحية، بينما فاز الأهلي بثلاثية أمام الحزم في الجولة الأولى.

وكان تقرير الرياضية السعودية يوم الأربعاء قد رجع غياب شريف عن مباراة الخميس لعدم الجاهزية.

وتشهد المواجهة غياب البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة بسبب الإصابة.

وكشف أهلي جدة عن تعرض روبرتو فيرمينو للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأوضح بيان الأهلي تفضيل ماتياس المدير الفني للفريق إراحة اللاعب عن مواجهة الخليج.

وسيتم متابعة حالة اللاعب مع الجهاز الطبي بالخضوع لجلسات صباحية ومسائية من أجل العودة للتدريبات وتحديد مدة الغياب.

وكان محمد شريف مهاجم الأهلي قد انتقل بصورة رسمية إلى فريق الخليج ووصل إلى ناديه الجديد صباح اليوم الأربعاء.

ونجح فيرمينو في افتتاح مشواره مع أهلي جدة بتسجيل هاتريك ثلاثة أهداف في فوز فريقه على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأصبح البرازيلي ثاني لاعب يسجل هاتريك في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي بعد عمر السومة لاعب أهلي جدة السابق في 2014.

كما أصبح رابع لاعب يسجل هاتريك في مباراته الأولى من الدوري السعودي والأول منذ السومة أيضا.

ولعب فيرمينو لمدة 8 سنوات مع ليفربول بعد الانضمام من هوفنهايم وخلالهم خاض 361 مباراة وسجل 110 هدفا وصنع 79.

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