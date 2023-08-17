خبر في الجول – إيقاف المصري من القيد بسبب أكبوتو.. والخطوة المقبلة

تلقى النادي المصري خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب مستحقات متاخرة من صفقة التعاقد مع النيجيري أنتوني أكبوتو.

وكان أكبوتو انضم للمصري مطلع الموسم المنصرم قادما من نادي قطر القطري قبل أن يتم فسخ التعاقد بين الطرفين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري تلقى خطابا بإيقاف القيد بسبب 68 ألف دولار مستحقات متأخرة لنادي قطر القطري من صفقة أنتوني أكبوتو.

وستقوم إدارة المصري بسداد المبلغ لحل الأزمة في أقرب وقت لقيد الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي البورسعيدي.

وشارك اللاعب النيجيري في سبع مباريات لم يسجل خلالهم أي هدف وصنع هدفا وحيدا.

وتعاقد المصري مع 7 صفقات خلال الصيف الجاري وهم: يوسف الجوهري وسمير فكري ومحمد الشامي وميدو جابر وباهر المحمدي وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

يأتي ذلك استمرارا من المصري لدعم المدير الفني الجديد للفريق والعائد له لولاية ثانية علي ماهر استعدادا للموسم الجديد.