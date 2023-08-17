حجازي يبلغ اتحاد جدة بتطورات حالته

أبلغ أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة الجهاز الطبي لفريقه بما وصل إليه في مرحلة التأهيل من الإصابة.

وتعرض حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي الموسم الماضي، ومن المتوقع غيابه لفترة قد تصل إلى 6 أشهر.

وخضع حجازي بعدها إلى جراحة في بريطانيا، أعقبها بدء تنفيذ برنامج علاج وتأهيل.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن حجازي تابع تدريب فريقه الجماعي مساء الأربعاء.

وقدم حجازي للجهاز الطبي في النادي تحديثا عن تطورات برنامج تأهيله.

ودخل المدافع المصري في أحاديث جانبية مع عددٍ من زملائه وأعضاء الجهاز الفني، خاصةً المدرب البرتغالي نونو سانتو، والإسكتلندي إيان كاترو، المدرب المساعد.

يذكر أن أحمد حجازي قائد اتحاد جدة تواجد ضمن أفضل 11 لاعبا في الدوري السعودي لموسم 2022-2023.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي أفضل لاعب في كل مركز، وظهر اسم حجازي في مركز قلب الدفاع.

حجازي أحد 5 لاعبين من بطل الدوري ضمن الفريق الأفضل.

وانضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.

وسيلتقي بذلك الاتحاد المستضيف مع أوكلاند سيتي في افتتاح النسخة الـ20 من كأس العالم للأندية.

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