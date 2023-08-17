حجازي يبلغ اتحاد جدة بتطورات حالته

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 13:00

كتب : FilGoal

أحمد حجازي قائد الاتحاد السعودي

أبلغ أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة الجهاز الطبي لفريقه بما وصل إليه في مرحلة التأهيل من الإصابة.

وتعرض حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي الموسم الماضي، ومن المتوقع غيابه لفترة قد تصل إلى 6 أشهر.

وخضع حجازي بعدها إلى جراحة في بريطانيا، أعقبها بدء تنفيذ برنامج علاج وتأهيل.

أخبار متعلقة:
تقرير يكشف مدة غياب فيرمينو عن أهلي جدة جوارديولا يتحدث عن التتويج بالسوبر الأوروبي.. وانتظار كأس العالم للأندية تقرير: مخطط جديد لضم ميسي إلى الدوري السعودي خبر في الجول - المقاولون العرب يتمم اتفاقه مع عامر عامر

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن حجازي تابع تدريب فريقه الجماعي مساء الأربعاء.

وقدم حجازي للجهاز الطبي في النادي تحديثا عن تطورات برنامج تأهيله.

ودخل المدافع المصري في أحاديث جانبية مع عددٍ من زملائه وأعضاء الجهاز الفني، خاصةً المدرب البرتغالي نونو سانتو، والإسكتلندي إيان كاترو، المدرب المساعد.

يذكر أن أحمد حجازي قائد اتحاد جدة تواجد ضمن أفضل 11 لاعبا في الدوري السعودي لموسم 2022-2023.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي أفضل لاعب في كل مركز، وظهر اسم حجازي في مركز قلب الدفاع.

حجازي أحد 5 لاعبين من بطل الدوري ضمن الفريق الأفضل.

وانضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.

وسيلتقي بذلك الاتحاد المستضيف مع أوكلاند سيتي في افتتاح النسخة الـ20 من كأس العالم للأندية.

أحمد حجازي
نرشح لكم
بعد مشاركته بالتدريبات.. تزايد فرص محمد شريف في الظهور أمام أهلي جدة تقرير: مخطط جديد لضم ميسي إلى الدوري السعودي تقرير يكشف مدة غياب فيرمينو عن أهلي جدة رومانو: ياسين بونو إلى الهلال.. وهذه قيمة الصفقة مواعيد مباريات الخميس 17 أغسطس 2023.. الخليج ضد أهلي جدة والبطولة العربية لأندية اليد نيمار: رونالدو وُصف بالمجنون للانتقال إلى السعودية.. وأريد أن يبلغ الهلال القمة جيرارد ساخرا: أرفض قدوم نيمار للدوري السعودي لهذا السبب صراع سيصل مداه لـ منتخب السعودية.. كيف يهدد الأجانب حظوظ لاعبي الصقور الخضر
أخر الأخبار
ريال مدريد يعلن خضوع كورتوا لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي 45 ثاتيه | الدوري الإسباني
مباشر كرة يد - الزمالك (0)-(0) العربي الكويتي 20 دقيقة | كرة يد
كرة طائرة - سيدات مصر تواصلن الانتصارات في أمم إفريقيا بالفوز على مالي 24 دقيقة | كرة طائرة
سكاي: توخيل يرفض ضم دي خيا.. وقرار جوارديولا يحبط بايرن 53 دقيقة | ميركاتو
فرج عامر يكشف لـ في الجول رد سموحة على عرض ليون لضم دوكو دودو 54 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – أحمد علاء يشكو المصري بسبب مستحقاته المتأخرة ساعة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أوسوريو حصل على شهرين من رواتبه المتأخرة ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - ليون يتقدم بعرض لضم محترف سموحة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 تقرير: محمد شريف ينتقل لـ الخليج السعودي