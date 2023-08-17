تقرير: مخطط جديد لضم ميسي إلى الدوري السعودي

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لدائرة اهتمامات أندية الدوري السعودي للمحترفين.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وفضل ميسي الانتقال هذا الصيف لصفوف إنتر ميامي الأمريكي بعدما كان قريبا من الهلال السعودي.

وبحسب صحيفة "البلاد" السعودية، فإن ميسي دخل ضمن دائرة اهتمامات الكرة السعودية مجددا.

وأوضحت التقارير أن أحد أندية صندوق الاستثمارات لديه رغبة جادة لضم النجم الأرجنتيني لمدة موسم على سبيل الإعارة من إنتر ميامي.

واستحوذ صندوق الاستثمارات السعودية على ملكية أندية (الهلال والنصر واتحاد جدة وأهلي جدة).

ونجحت أندية الدوري السعودي في ضم مجموعة الصفقات القوية خلال هذا الصيف.

وتعاقد الهلال مع كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم ونيمار.

فيما ضم الاتحاد الرباعي: كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو وجواو فيليبي.

وتعاقد الأهلي مع فرانك كيسي وآلان سان ماكسيمان وفرانك كيسي ورياض محرز وروبرتو فيرمينو.

وضم النصر مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس وساديو ماني إضافة لوجود كريستيانو رونالدو منذ الانتقالات الشتوية الماضية.