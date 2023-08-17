تقرير يكشف مدة غياب فيرمينو عن أهلي جدة

يفقد أهلي جدة السعودي خدمات النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو خلال مواجهة الخليج.

ويلعب أهلي جدة أمام الخليج ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن فيرمينو يحتاج إلى الراحة لمدة أسبوع بعد تعرضه لألم في العضلة الخلفية.

أهلي جدة كان قد كشف عن تعرض روبرتو فيرمينو للإصابة بشد في العضلة الخلفية دون تحديد مدة غيابه.

وأوضح بيان الأهلي تفضيل ماتياس المدير الفني للفريق إراحة اللاعب عن مواجهة الخليج.

وكان محمد شريف مهاجم الأهلي قد انتقل بصورة رسمية إلى فريق الخليج ووصل إلى ناديه الجديد صباح أمس الأربعاء.

ونجح فيرمينو في افتتاح مشواره مع أهلي جدة بتسجيل هاتريك ثلاثة أهداف في فوز فريقه على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأصبح البرازيلي ثاني لاعب يسجل هاتريك في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي بعد عمر السومة لاعب أهلي جدة السابق في 2014.

كما أصبح رابع لاعب يسجل هاتريك في مباراته الأولى من الدوري السعودي والأول منذ السومة أيضا.

ولعب فيرمينو لمدة 8 سنوات مع ليفربول بعد الانضمام من هوفنهايم وخلالهم خاض 361 مباراة وسجل 110 هدفا وصنع 79.