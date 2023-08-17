خبر في الجول – فاركو يضم مدافع سيراميكا كليوباترا

أتم نادي فاركو اتفاقه مع محمود البدري مدافع سيراميكا كليوباترا.

وبات البدري لاعبا حرا بعد انتهاء تعاقده مع سيراميكا كليوباترا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فاركو حصل على توقيع محمود البدري لمدة موسمين في صفقة انتنقال حر.

ولعب البدري مع سيراميكا كليوباترا 27 مباراة وصنع هدفا وحيدا في جميع المسابقات.

وبدأ البدري مسيرته مع الزمالك قبل الانتقال لصفوف الإنتاج الحربي وسموحة وسيراميكا كليوباترا.

وخلال الصيف الجاري أتم فاركو صفقة موسيس توراي لاعب منتخب سيراليون بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وأعلن المجد السكندري في وقت سابق انتقال الثنائي يوسف رزين وسيف الشرقاوي لصفوف فاركو بداية من الموسم المقبل.

فاركو سبق وأن توصل لاتفاق نهائي مع صلاح باشا مهاجم منتخب مصر للشباب.

وعلم FilGoal.com أن صلاح باشا قد أنهى جلسة التصوير الخاصة تمهيدا لإعلانه لاعبا في فاركو بصورة رسمية.

ووقع باشا على عقود انتقاله، وحصل على مقدم التعاقد.

واختتم فاركو منافسات الموسم الماضي من الدوري في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.