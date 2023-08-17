خبر في الجول - المقاولون العرب يتمم اتفاقه مع عامر عامر

أتم نادي المقاولون العرب اتفاقه مع عامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا السابق.

وعقد عامر عامر جلسة مع مسؤولي سيراميكا كليوباترا مساء أمس الأربعاء من أجل الاتفاق بين الطرفين.

وعلم FilGoal.com أن المقاولون العرب حصل على توقيع عامر عامر في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع سيراميكا كليوباترا.

وجاء توقيع حارس المرمى بعد الاتفاق مع نادي المقاولون العرب على الأمور المالية.

ومن المقرر أن يكون التعاقد بين عامر عامر والمقاولون العرب لمدة موسمين.

ولم يشارك عامر عامر سوى مرتين فقط في الدوري المصري الموسم المنقضي مع سيراميكا كليوباترا في ظل تواجد محمد بسام.

وانضم محمد بسام لصفوف سيراميكا بداية الموسم المنقضي قادما من طلائع الجيش.

عامر عامر البالغ من العمر 36 عاما بدأ مسيرته مع إنبي ومنه انضم لصفوف الجونة ثم الإنتاج الحربي ومن بعده سيراميكا كليوباترا.