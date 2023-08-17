لاميلا: قدمنا كل ما لدينا أمام الفريق الأفضل في العالم

يري إيريك لاميلا لاعب إشبيلية أن فريقه قدم أفضل ما لديه رغم الخسارة من مانشستر سيتي.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه على حساب إشبيلية الإسباني بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح.

وقال لاميلا عقب المباراة: ""نشعر بخيبة آمل، كنا قريبين جدا من البطولة.، هكذا هي كرة القدم".

وواصل "ماذا يمكنني أن أقول؟ الفريق قدم أداء جيد ضد فريق مميز للغاية. أنا فخور بـ زملائي. مانشستر سيتي أفضل فريق في العالم، قدمنا كل ما لدينا أمامه".

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، لتذهب إلى ركلات الترجيح ويفوز مانشستر سيتي بنتيجة 5-4.

جاء فوز مانشستر سيتي بركلات الترجيح بعد خسارته أول بطولة في الموسم وهي الدرع الخيرية الإنجليزية أمام أرسنال قبل أيام بركلات الترجيح أيضا.

وبذلك يكون جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حقق لقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بواقع مرتين مع برشلونة الإسباني، ومرة مع بايرن ميونيخ الألماني، وهذه المرة مع مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي شارك لأول مرة في بطولة السوبر الأوروبي بعدما توج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ونجح في التتويج باللقبين.

وأنهى مانشستر سيتي الموسم الماضي محققا الثلاثية بالفوز بالدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.