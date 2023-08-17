رومانو: ياسين بونو إلى الهلال.. وهذه قيمة الصفقة

أتم نادي الهلال السعودي اتفاقه بشأن ضم الحارس الدولي المغربي ياسين بونو خلال هذا الصيف.

وكان الهلال قد أعلن عن تعاقده مع نيمار قائد منتخب البرازيل ونجم نادي باريس سان جيرمان.

وبحسب فابرزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" فإن ياسين يونو سينضم لصفوف الهلال لمدة 3 سنوات بعد الاتفاق النهائي بين جميع الأطراف.

وأوضح رومانو أن ياسين بونو سينتقل للهلال مقابل حصول إشبيلية على 21 مليون يورو على أن يجري الفحص الطبي خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن الهلال سيعمل على إتمام صفقة ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولام بعد حسم صفقتي نيمار وبونو.

فيما ذكرت صحيفة "ماركا" أن ياسين بونو لم يعد مع طائرة فريق إشبيلية إلى المدينة الأندلسية بعد مباراة السوبر الأوروبي، وأنه سيسافر من اليونان إلى السعودية، إذ يستعد للخضوع للفحص الطبي وتوقيع العقد.

وكان الهلال قد دعم صفوفه هذا الموسم بكل من كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم ونيمار.

بونو صاحب الـ32 عاما ارتبط اسمه الفترة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد مستغلا مشاكل إشبيلية المادية حاليا، قد لا تجعله يمانع بيع أحد نجومه.

ويأتي ذلك بعد إصابة تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بقطع في الرباط الصليبي.

كما ارتبط اسم بونو خلال الأيام القليلة الماضية بالانتقال إلى بايرن ميونيخ الذي كان قريبا من التعاقد مع كيبا حارس مرمى تشيلسي ولكن اللاعب فضّل الانتقال لريال مدريد في النهاية.

وكان بونو قد بدأ رحلة احتراف في إسبانيا بداية من صيف 2012 عندما انتقل إلى رديف أتليتكو مدريد من الوداد المغربي.

ولعب بونو مع أندية سرقسطة وجيرونا حتى انتقل إلى إشبيلية في صيف 2019.

وحصد بونو لقب الدوري الأوروبي مرتين مع فريق إشبيلية.

وساهم بونو في حصد المركز الرابع مع منتخب المغرب في كأس العالم في إنجاز تاريخي للكرة الإفريقية.

وخاض بونو 141 مباراة مع إشبيلية واستقبل 140 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 58 مرة.