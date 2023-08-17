مواعيد مباريات الخميس 17 أغسطس 2023.. الخليج ضد أهلي جدة والبطولة العربية لأندية اليد

يشهد اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

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الدوري السعودي

تنطلق منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي في تمام السادسة مساء بمواجهة بين ضمك والرياض.

بينما في التاسعة مساء يحل أهلي جدة ضيفا على فريق الخليج.

وقد يشهد اليوم الظهور الأول لمحمد شريف المنتقل حديثا إلى فريق الخليج.

البطولة العربية لليد

يفتتح فريق البنك الأهلي مشواره في البطولة العربية لأندية اليد في تمام الواحدة ظهرا بمواجهة فريق الكويت الكويتي.

بينما يلعب فريق الزمالك ثاني مبارياته بمواجهة العربي الكويتي في تمام الثالثة عصرا.

ويتأهل حامل لقب البطولة العربية لأندية اليد إلى منافسات كأس العالم سوبر جلوب في نوفمبر المقبل.

كرة طائرة

يلعب منتخب مصر للسيدات ثاني مبارياته في منافسات أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

وتواجه سيدات مصر منتخب مالي في الواحدة ظهرا.