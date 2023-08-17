نيمار: رونالدو وُصف بالمجنون للانتقال إلى السعودية.. وأريد أن يبلغ الهلال القمة

أشاد نيمار لاعب الهلال الجديد بخطوة انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي واصفا إياه بالرائد.

وانضم نيمار إلى الهلال قادما من باريس سان جيرمان بعقد يمتد لعامين.

وأجرى نيمار حوارا مع الحساب الرسمي للهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "متحمس جدا للانضمام إلى دوري جديد إنها تجربة جديدة وتحد جديد ومتحمس لكتابة التاريخ".

وأكمل "تدفعني التحديات وبالتأكيد هذا التحدي يعزز ثقتك في نفسك أنا هنا لأساعد الدوري أن يصبح أكبر وأكبر".

وواصل "هناك العديد من التغيرات لقد أبرموا العديد من الصفقات وسيكون تنافسيا فللغاية خاصة بعد التعاقدات التي تمت الصيف الجاري، أتوقع أن نحظى بموسم مميز ونحقق أهدافنا".

وتحدث اللاعب البرازيلي عن سبب انتقاله للسعودية قائلا: "أعتقد أن التنافسية شيء مهم ولهذا السبب انتقلت لهذا الدوري بالطبع هو تغير كبير جدا لكنه تحد مغاير، أؤمن أن كريستيانو رونالدو كان رائدا في ذلك ووصفه الجميع حينها بالمجنون وأشياء هذا من هذا القبيل واليوم أنت ترى الدوري ينمو أكثر فأكثر".

وعن أهدافه قال: "أهدافي الفوز بالمزيد من الألقاب وتحقيق طموح النادي ومتحمس لذلك".

أما عن امتلاك الهلال للعديد من اللاعبين المميزين قال لاعب برشلونة الأسبق: "من المهم أن نمتلك الجودة في الفريق بالطبع هي تساعد في القرارات التي تتخذها في مسيرتك وقد كانت كذلك بالنسبة لي ومتحمس لخوض فصلا جديدا في قصتي ومتابعة أهداف النادي مع زملائي الجدد".

أما عما سيتوقعه جمهور الهلال منه قال لاعب منتخب البرازيل: "عندما يتعلق الأمر بالشغف فلدينا شغف مشابه لما يمتلكه جمهور الهلال ويمكنهم توقع بذل كل الجهد مني وسأبذل قصارى جهدي من أجل النادي وهذا ما سأكون عليه دائما في الملعب".

وواصل "متحمس لمواجهة العديد من اللاعبين على أعلى مستوى من الفرق الأخرى إنه أمر يلامس مشاعرك ويحمسك لتلعب بشكل أفضل وهو أمر متوقع فعندما تواجه رونالدو وبنزيمة وفيرمينو ستكون الإثارة في ذروتها ولذلك أنا سعيد جدا للانتقال لهذا الدوري ومواجهتهم ستكون أمرا رائعا ومنافسة مميزة".

وبسؤاله عن هل ناقش فكرة الحياة في السعودية مع زملائه السابقين قال: "لم أناقش فكرة الحياة في السعودية مع أي شخص ليس مع الذين يعيشون هنا أو حتى الحديث عن الدوري بالطبع أجريت بحثا سريعا مع أليكس تيليس ومالكوم وميشيل لكن لم نتطرق لشيء يخص البلد أو المدينة أو الدوري كان الحديث فقط هل ستأتي وقلت نعم بالتأكيد".

وأكمل "بالتأكيد العديد من البرازيليين سيشاهدون الدوري وساكون في الموعد وأتوقع دعمهم للهلال".

وعن رأيه في قميص الهلال قال ضاحكا: "أعتقد أن القميص جيد علي والأزرق يليق بي وأقول للجمهور سأبذل قصارى جهدي لتستمعوا بكرة القدم".

وأتم نيمار حواره "هدفنا الفوز بكل البطولات مع تقدم الموسم فهي عملية تسير خطوة بخطوة ومباراة بمباراة وسنتطور أكثر ومن الصعب أن نقول سنفوز قبل أن نبدأ العمل لكن هذا ما أؤمن به أن نبدأ العمل وبالطبع هدفنا الفوز بكل الألقاب وبلوغ القمة".