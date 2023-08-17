وكيلهم لـ في الجول: ثنائي الزمالك ولاعب الداخلية إلى البرتغال.. وخطة بورتو

سيخوض 3 لاعبين مصريين شباب تجربة الاحتراف في البرتغال.

وسينتقل ثنائي الزمالك ياسين عمرو ويوسف وجيه، وعلي أيمن لاعب الداخلية إلى البرتغال.

وقال وائل الخربتاوي وكيل اللاعبين الثلاثة عبر FilGoal.com: "علي أيمن وقع عقدا لمدة سنتين مع الفريق الثاني لنادي ڤارزيم البرتغالي".

وأضاف "يوسف وجيه انضم لفريق 15 عاما بنادي رايو أفي البرتغالي".

وكشف "ياسين عمرو انتقل لنادي ڤارزيم تحت 15 عاما وهناك اتفاق بانتقاله لبورتو بعد شهر ونصف بعدما نال إعجاب مسؤوليه".

وتابع "الثلاثي الشاب غير مرتبط بعقود ولم يستمروا طويلا في مصر وتصل نسبة حقوق رعايتهم إلى 4000 آلاف يورو لكل لاعب".

يذكر أن نادي المقاولون العرب أعلن الأربعاء انتقال مدافعه الشاب عمر فايد إلى فنربخشة التركي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عمر فايد انتقل إلى فنربخشة بمقابل يتخطى 600 ألف دولار.

كما سيحصل نادي المقاولون العرب على نسبة 15 % من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

وشارك عمر فايد مع المقاولون العربي في 29 مباراة، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.