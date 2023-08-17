ركلات الترجيح تبتسم لهم.. مانشستر سيتي بطلا للسوبر الأوروبي أمام إشبيلية

توج مانشستر سيتي بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه على حساب إشبيلية الإسباني بعد مباراة امتدت لركلات الترجيح.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، لتذهب إلى ركلات الترجيح ويفوز مانشستر سيتي بنتيجة 5-4.

جاء فوز مانشستر سيتي بركلات الترجيح بعد خسارته أول بطولة في الموسم وهي الدرع الخيرية الإنجليزية أمام أرسنال قبل أيام بركلات الترجيح أيضا.

وبذلك يكون جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حقق لقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بواقع مرتين مع برشلونة الإسباني، ومرة مع بايرن ميونيخ الألماني، وهذه المرة مع مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي شارك لأول مرة في بطولة السوبر الأوروبي بعدما توج الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ونجح في التتويج باللقبين.

وأنهى مانشستر سيتي الموسم الماضي محققا الثلاثية بالفوز بالدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.

وصف المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بسيطرة وضغط ومحاولة لتسجيل التقدم وسدد كول بالمر كرة من خارج منطقة الجزاء أمسك بها ياسين بونو بثبات في الدقيقة 7.

وكاد ناثان أكي أن يسجل بضربة رأسية في الدقيقة 8 لكن ياسين بونو تصدى له وأبعد الكرة.

ومن جديد واصل ياسين بونو التألق وتصدى لتسديدة من جاك جريليش وأبعدها إلى ركنية.

وعلى عكس سير اللعب نجح إشبيلية في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 25 عن طريق المهاجم المغربي يوسف النصيري.

الهدف جاء بعد هجمة مرتدة من ناحية اليسار ثم عرضية من ماركوس أكونيا الظهير الأيسر ليقابلها النصيري بضربة رأسية متقنة في شباك إيدرسون.

وعقب الهدف استمرت محاولات مانشستر سيتي لإحراز التعادل ولكن دون جدوى.

لينتهي الشوط الأول بتقدم إشبيلية بهدف دون رد.

في الشوط الثاني بدأ مانشستر سيتي بضغط قوي في محاولة لإحراز هدف التعادل والذي جاء بالفعل في الدقيقة 63 عن طريق الشباب كول بالمر.

وجاء الهدف بضربة رأسية بعد عرضية متقنة من رودري.

وعقب الهدف أهدر يوسف النصيري فرصة تسجيل الثاني للفريق الإسباني بعد انفراد بالحارس إيدرسون لكنه سدد الكرة في جسده.

وعلى الناحية الأخرى أهدر أيضا هالاند فرصة إضافة الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة اصطدمت في الدفاع.

وفي الدقيقة الأخيرة كاد كايل ووكر أن يسجل هدف فوز مانشستر سيتي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت أعلى القائم.

لتنتهي المباراة بالتعادل وتذهب إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل لمانشستر سيتي كل من هالاند وألفاريز وكوفاسيتش وجريليش وكايل ووكر.

بينما سجل لـ إشبيلية كل من أوكامبوس ورافامير وإيفان راكيتيتش ومونتيل، وأهدر نيمانيا جودليج الركلة الأخيرة