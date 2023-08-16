في الجول يكشف مقابل انتقال عمر فايد إلى فنربخشة.. ونسبة إعادة البيع

أتم فنربخشة اتفاقه مع المقاولون العرب بشأن ضم مدافعه الشاب عمر فايد.

وأعلن فنربخشة اليوم الأربعاء انضمام عمر فايد قادما من المقاولون العرب بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عمر فايد انتقل إلى فنربخشة بمقابل يتخطى 600 ألف دولار.

كما سيحصل نادي المقاولون العرب على نسبة 15 % من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

وتحدث عمر فايد لاعب منتخب مصر الأولمبي لقناة ناديه التليفزيونية قائلا: "أنا سعيد للغاية لكوني هنا".

وأكمل "أود شكر الرئيس والإدارة والمدير الفني لجلبي إلى هنا وجعلي جزء من أكبر ناد في تركيا".

وأتم "أود أيضا شكر الجماهير على الاستقبال الرائع منذ أول يوم تم الإعلان فيه عن الصفقة، سأعمل بجد وأقدم أفضل ما لدي من أجل فنبرخشة".

وشارك عمر فايد مع المقاولون العربي في 29 مباراة، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وبحسب موقع "GazeteFutbol" التركي، فإن فنربخشة سيقوم بإعارة عمر فايد بمجرد إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وأوضحت التقارير أن قرار فنربخشة يأني من أجل حصول اللاعب على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.