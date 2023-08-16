في الجول يكشف مقابل انتقال عمر فايد إلى فنربخشة.. ونسبة إعادة البيع
الأربعاء، 16 أغسطس 2023 - 23:31
كتب : حامد وجدي
أتم فنربخشة اتفاقه مع المقاولون العرب بشأن ضم مدافعه الشاب عمر فايد.
عمر فايد
النادي : فنرباهتشة
وأعلن فنربخشة اليوم الأربعاء انضمام عمر فايد قادما من المقاولون العرب بعقد يمتد لأربعة مواسم.
وحسبما علم FilGoal.com فإن عمر فايد انتقل إلى فنربخشة بمقابل يتخطى 600 ألف دولار.
كما سيحصل نادي المقاولون العرب على نسبة 15 % من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.
وتحدث عمر فايد لاعب منتخب مصر الأولمبي لقناة ناديه التليفزيونية قائلا: "أنا سعيد للغاية لكوني هنا".
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