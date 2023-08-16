بالصورة - عرض الشباب السعودي إلى الزمالك لشراء زيزو

أرسل نادي الشباب السعودي عرضا رسميا إلى الزمالك من أجل طلب التعاقد مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الأبيض.

ونشر مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق صورة العرض الذي وصل إلى مجلس إدارة النادي بشأن زيزو.

وجاء محتوى العرض كالآتي:

"يهديكم مجلس إدارة نادي الشباب السعودي أطيب التحية والتقدير وسائلين الله لكم التوفيق والسداد، ومن منطلق العلاقات الأخوية التي تجمع الناديين الشقيقين، نفيدكم برغبتنا في انتقال اللاعب المحترف/ أحمد مصطفى محمد سيد مواليد 10-01-1996 إلى نادي الشباب السعودي بنظام الانتقال الدائم".

يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه الزمالك العرض المقدم من نادي الشباب السعودي بشأن زيزو.

وكشف لكم FilGoal.com في وقت سابق الكاملة للعرضين السعوديين الذين وصلا لـ زيزو، وموقف كافة الأطراف.

وكل ما يلي هو الترتيب الزمني للأحداث في قصة عروض السعودية لـ زيزو.

-زيزو ووالده عقدا جلسة مع أحمد مرتضى وجمال عبد الحميد ممثلا الزمالك قبل يومين وأخطراهما بورود عرضين سعوديين من ناديي الشباب والخليج، واستفسرا عن موقف المستحقات المتأخرة.

-الزمالك أبلغ زيزو أن مستحقاته المتأخرة ستتوفر مع بداية الأسبوع المقبل.

-اليوم الأربعاء، والد زيزو أبلغ مسؤولي الزمالك بوصول عرض رسمي من نادي الشباب السعودي مقابل 5 مليون دولار، على أن يحصل زيزو على راتب قرابة 100 مليون جنيه.

-الزمالك حتى الآن متمسك باللاعب وليس مطروحا للبيع. أحمد مرتضى أخطر والد زيزو إنه سيعرض الأمر على مجلس الإدارة، لكنه واثق من الرفض.

-مصدر مقرب من زيزو قال لـ FilGoal.com: "رغبة اللاعب هي الاحتراف مع زيادة المقابل المادي الذي يحصل عليه الزمالك نظير الصفقة".

يذكر أن عقد زيزو الحالي مع الزمالك مستمر حتى عام 2025، ولا يوجد فيه شرط جزائي.

صاحب الـ27 عاما خاض 49 مباراة مع الزمالك بمختلف البطولات خلال الموسم المنقضي. سجل فيهم 24 هدفا وصنع 19 آخرين.

ويملك زيزو 29 مباراة دولية رفقة منتخب مصر. سجل فيهم هدفين.